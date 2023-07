La Generalitat que esperamos

He tenido siempre por costumbre reclamar y ser reivindicativo en mi cargo de alcalde de Alcalà-Alcossebre y defender a mi pueblo por encima de cargos políticos, instituciones y partidos. Esto me ha ocasionado no pocas críticas y, en muchas ocasiones, que se me acusara de victimismo.

En los últimos ocho años, con el Govern del Botànic, he insistido en que debían solucionarse temas tan preocupantes como el desastre a nivel sanitario que sufrimos en el norte de la provincia. Ahora, con el gobierno de la Generalitat Valenciana recién constituido y gobernando el Partido Popular, quiero dejar claro que seré igual de insistente, si no más, para que se cumpla lo prometido y pongamos solución a cuestiones muy preocupantes. La más sangrante es, sin duda, la falta de una ambulancia 24 horas que atienda a Alcalà-Alcossebre. Llevamos más de cinco años insistiendo a la Generalitat Valenciana. Incluso se puso en marcha una campaña ciudadana y se presentaron 3.000 firmas pero no se dio ni un paso. No sirvió de nada recordar que multiplicamos la población en verano (por lo que las emergencias sanitarias también aumentan) y que contamos con dos núcleos. La necesidad es evidente e, insisto, quiero pensar que el nuevo president Mazón no olvidará su compromiso y la ambulancia será una realidad. Como también lo ha de ser poner solución a los problemas de falta de personal en el Hospital de Vinaròs que se traducen en consultas cerradas y listas de espera. Si todo esto no se solventa, ni lo entenderán nuestros vecinos y vecinas ni, humildemente, lo entenderé como Alcalde. Tenemos otras cuestiones candentes en nuestro municipio que dependen de la Generalitat y que nos siguen preocupando como la ampliación del CEIP La Mola a través del Pla Edificant, mejorar la comunicación de la línea de autobús entre Alcossebre y el aeropuerto de Castellón o revisar el PATIVEL. Confío en que, ya por fin, desde la Generalitat Valenciana se contará con la sensibilidad y la razón necesarias para hacer un punto y aparte, y gestionar como toca. Es lo que esperamos y sin demora.. *Alcalde de Alcalà de Xivert