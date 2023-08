Veinte años de lucha

En el año 2002 un grupo de vecinos de la zona del camino Donación deciden reunirse para celebrar la fiesta del 15 de agosto y después de un gran día, de esta reunión surge la idea de formar una asociación de vecinos para poder reivindicar los problemas que tenían en esos momentos, ya que la unión hace la fuerza y también para que la gente esté mas implicada en comunicar las carencias y deficiencias que tenía en esos momentos la zona de alrededor del Parque Meridiano en la Marjalería.

Todo va tomando forma y en las siguientes fiestas de agosto del 2003 es cuando ya parece que la cosa va más en serio. En principio se llama Asociación Donación y Donacioneta y tras unas elecciones se elige como presidente a José Ramón Herrero Torres.

La primera asamblea se celebra el 9 de noviembre del 2003 y en esta reunión ya plantean mejoras para la zona.

En el 2004 se pidió al Ayuntamiento la apertura del parque Meridiano y fue el 1 de agosto de ese mismo año cuando el consistorio entregó las llaves del parque a la directiva de la asociación para poder celebrar las fiestas, desde entonces ese ha sido el punto de encuentro para nuestros socios.

Ese mismo año se aprueba el cambio de nombre y a partir de esa fecha se pasa a llamar Asociación de Vecinos del Mericiano.

Son ya casi 20 años los que cumple esta asociación, en todo este tiempo con el anterior presidente y ahora con el actual es un no parar de reivindicar mejoras para la zona, algunas se han conseguido y otras no, pero no paramos de hablar con unos y con otros, sobre todo para defender los derechos de nuestros vecinos. Es mucha la gente que desconoce la faena que esto conlleva y el tiempo que hay que dedicarle, son muchas las reuniones en la tendencia de alcaldía del Grao, otras en Castelló, además de atender a los socios que nos trasmiten sus reivindicaciones, todo se realiza de manera altruista con una sola razón, mejorar la zona donde vivimos para bien de todos.

Al pie del cañón

En este año de aniversario queremos agradecer a toda la gente que se movió para fundar la asociación y que lucharon en aquellos años para mejorar la zona, que estaba muy abandonada. Me gustaría también agradecer a la junta actual y a los voluntarios su dedicación apoyando y estando al pie del cañón siempre sin ninguna queja después de casi 10 años que estamos juntos en esto, también agradecer a los socios porque nos apoyan y porque sin ellos esto no tiene sentido. Y cómo no, aprovecho la ocasión desde aquí para agradecer el gran apoyo recibido en su día por Marta Gallén, eran mis comienzos en el mundo asociativo y en ella encontré una gran ayuda; a Amadeo Ramos por su amor a nuestro parque que tanto nos demostró, a José Luis y a Teresa…, en fin a un montón de buena gente que estuvo y están apoyándonos.

Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los vecinos para que se hagan socios, y nos trasmitan las mejoras que desearían, porque con el apoyo de más gente se tendría más fuerza para reivindicar las cosas en el Ayuntamiento, después del abandono sufrido estos últimos años, os necesitamos.

A ver si cumplen su promesa

A ver si con la nueva corporación municipal tenemos más suerte y cumplen su promesa de realizar todas las reivindicaciones que demandamos como limpieza de la zona, asfaltado de caminos, instalación de más farolas, buena señalización de la zona, llevar agua y luz a las casas de la zona que cumplan los requisitos, etc. En fin, hay una gran lista y tienen mucha faena, han sido muchos años de abandono.

Aprovecho la ocasión para informar que este año las fiesta serán del 11 al 13 y 15 de agosto, celebración en honor a la Virgen de La Asunción, donde los vecinos y simpatizantes de la zona pasamos tres días en armonía, con música, comidas, concurso de paellas, concurso de guiñote, juegos para los niños, y el popular almuerzo de mujeres. Es una buena oportunidad para que aprovechen y vengan a conocer el parque Meridiano, una de las maravillas que tiene Castellón y que mucha gente desconoce.

Vuelvo a dar las gracias a todas aquellas personas que han hecho posible que la Asociación de Vecinos del Meridiano pueda cumplir 20 años y si no pasa nada podamos cumplir otros tantos más.

Presidente AAVV Meridiano