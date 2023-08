Tras los procesos electorales recientes, y no sabemos si serán los últimos, empezamos a ver las primeras decisiones de las administraciones. A nivel local, la decisión mas importante ha sido incluir a Vox en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, una vez pasadas las elecciones del 23J, lo que claramente indica que el acuerdo ya estaba pactado anteriormente.

Como decíamos, a nivel local, poco más, suponemos que después del verano se pondrán en marcha, con todo aquello que afecte a la ciudadanía de Castelló. Pero a nivel autonómico, sí que se han efectuado movimientos. Como por ejemplo, la eliminación de los impuestos de sucesión y donación, que me parece muy bien, siempre que, por reducir los ingresos, no suponga una reducción de los servicios públicos, de los cuales en la provincia de Castellón no vamos muy sobrados. También se elimina la prohibición de fumar en terrazas, deciden los dueños de las mismas. O sea, se podrá fumar.

Pero vamos a lo que importa, los anuncios para la provincia de Castellón. Como la construcción del nuevo Hospital General, los accesos ferroviarios al puerto o la conexión de la Ronda de Circunvalación, proyectos que ya se iniciaron en la legislatura anterior, pero hay que finalizarlos. Y sí que sería novedad, y muy beneficiosa para el conjunto de la población de la provincia, alguna de las propuestas del cabeza de lista de Castellón a Les Corts por el PP, como lo era finalizar la CV-10, hasta La Jana, de lo que ya no se habla, ni siquiera la consellera de Infraestructuras, que por cierto es de Castellón. Desde UGT Comarques de Castelló volvemos a repetir, y no nos cansaremos, la importancia de la finalización de esta vía rápida para hacer más atractivo el interior provincial cara a la implantación de empresas y llegada de nueva población, como personas que teletrabajen, porque estamos convencidos de que el interior de Castellón no tiene rival, pero sí carencias.

Financiación y agua

Lo que sí ha planteado el president es que los dos temas más importantes son la financiación, y «el agua para todos». Bien, de acuerdo, de hecho desde UGT estamos reclamando una financiación justa desde hace años, siendo miembros fundadores de la plataforma Per un Finançament Just. Y el tema del agua, centrado casi exclusivamente en el trasvase Tajo-Segura, nos parece importantísimo, vital, para esos agricultores que dependen de la llegada del agua necesaria. Como también es necesario, vital, el cumplimiento de lo que dijo el president, que se iban a inyectar 100 millones de euros en el sector cerámico, ante la «pasividad» del gobierno central. De hecho, fue base de la campaña en Castellón. ¿Cuándo nuestros representantes, sean del partido que sean, reclamarán en Les Corts lo que plantean cuando están en la oposición?

En definitiva, en la provincia de Castellón hay muchas necesidades que no están en la agenda del Gobierno autonómico, cosa que nos preocupa, aunque no nos extraña. Y como ejemplo una pregunta: ¿Qué medidas piensan tomar para solucionar el desastre que se va a producir en la comarca del Alt Maestrat-Els Ports? De momento, no sabe, no contesta.

*Secretario General de UGT Comarques de Castelló