L’Alcora en festes (II)

Quasi sense adonar-nos-en, ja som ben a prop de l’equador de les nostres Festes del Crist 2023. Deixem arrere una setmana intensa amb actes molt variats i moments inoblidables. Actes que han comptat amb una participació multitudinària, com és el cas del concurs de paelles, en el qual també vam vibrar amb la selecció espanyola de futbol femenina mitjançant la instal·lació d’una gran pantalla, el correpenyes i el ‘txupinazo’, dos actes que han vingut per a quedar-se, i el sopar de ‘pa i porta’, en el qual van participar més de 3.000 persones.

La nostra reina, Clàudia, i les nostres dames, Alba, Lara, Bea, Alba i Sara, van viure el passat divendres un dia molt especial amb l’acte d’Imposició de Bandes, que va suposar la seua primera presa de contacte amb les festes. Hui els espera una altra d’eixes nits màgiques que recordaran per sempre, la Ronda, de la mà de la Rondalla l’Alcalatén. I demà viuran el seu dia gran amb la Proclamació i el sopar i ball de gala. Moltes emocions, molts sentiments a flor de pell en aquests dies. Els desitjàvem al principi de les celebracions que aquestes foren unes festes úniques per a totes elles, que espremeren i gaudiren cada minut al màxim, i em consta que així està sent, la qual cosa m’ompli d’alegria.

Els nostres majors també han sigut protagonistes en aquesta primera setmana festiva. El dilluns vam retre un emotiu homenatge als usuaris del Centre de Dia i del Hogar Madre Rosa Ojeda i als professionals de tots dos centres, que tan bé i amb tant d’afecte els cuiden. D’altra banda, ahir, en la plaça de l’Ajuntament, es va celebrar l’acte homenatge a la tercera edat amb un espectacle de varietats.

També els més menuts van gaudir el dimecres del seu dia, amb diverses activitats infantils, un parc aquàtic a la Pista Jardí i moltes atraccions.

El concert de l’Agrupació Musical l’Alcalatén va ser un altre dels esdeveniments destacats dels primers dies de celebracions amb un merescut homenatge al seu director, Emili Mallol, que compleix 25 anys al capdavant de la banda.

És important ressaltar, a més, els nombrosos actes esportius que s’han dut a terme amb motiu d’aquestes dates assenyalades. Aquesta vesprada tindrà lloc la XXXIV Volta a Peu, un altre clàssic de les nostres celebracions.

Molt viscut i molt per viure encara en aquestes Festes del Crist 2023. Dissabte començaran els actes taurins amb el ‘bou per la vila’ i el ‘encierro’, que enguany serà multiramaderia. I com cada últim diumenge d’agost, aquest diumenge gaudirem d’una jornada molt especial i emocionant, la festivitat del Crist.

La setmana que ve ens espera… molta música, ball, disfresses, bous al carrer, i el concert d’Álvaro de Luna, entre moltes altres activitats.

L’Alcora és un poble viu i acollidor, un poble unit, un poble que s’enorgulleix de les seues arrels i conserva i potencia les seues singulars i valuoses tradicions. Les nostres Festes del Crist són un clar exponent d’eixa unió, del caràcter obert i cordial dels alcorins i alcorines, de l’afany per mantenir i reforçar els nostres costums. Les nostres festes ens donen vida.

Són uns dies de trobades... Són dies de diversió, germanor i celebració, que ens ajuden a agafar forces per seguir endavant amb els nostres quefers diaris. Estic convençut que tot el món pot trobar el seu lloc entre les nombroses i variades propostes del programa festiu que hem preparat.

Darrere d’eixe programa i de l’èxit de les celebracions està el treball de moltes persones. Vull aprofitar per a agrair de nou el seu temps, esforç i dedicació.

Només em queda animar a la participació. És temps d’eixir al carrer i gaudir dels actes i de la gent. Sou vosaltres els que feu grans les celebracions. Junts i juntes, fem poble. I quin orgull de poble!

Alcalde de l'Alcora