La Vuelta a la Vall: una fita històrica

Gaudir d’una eixida d’etapa de La Vuelta a la Vall ha sigut històric. Una fita que serà recordada durant anys i que ha posat a la nostra ciutat en el mapa de la mà dels valors positius de l’esport. No sols ha sigut un espectacle esportiu únic amb la participació dels millors ciclistes del món. També ha sigut un important aparador turístic, com vam poder vore a TVE. Qui no ha sentit orgull en escoltar a la televisió pública com parlaven del Castell d’Uixó, del Campanar de l’Assumpció o de les Coves de Sant Josep? Un fort resò que també ha sigut internacional, perquè a la nostra ciutat va haver-hi presents periodistes i televisions de molts països del món. Una campanya de promoció de valor incalculable.

Gràcies a este esdeveniment hem sigut i som un referent esportiu i turístic, que durant dos dies va atraure a moltes persones d’altres municipis amb la repercussió econòmica i social que això comporta. Si alguna cosa vaig tindre clara quan es va confirmar que La Vuelta estaria en la Vall és que havíem de fer que els vallers i valleres s’implicaren més enllà de vore el pas dels ciclistes. Per això vam organitzar la festa De vuelta en vuelta en el Paratge de Sant Josep, amb Sofía Cristo DJ i els DJs locals Pedro Medina, Dongi, Moreno, Meliquero i Ripa. Va ser un èxit rotund de públic per a quasi tancar el mes d’agost en un entorn envejable i donar la benvinguda a tot el muntatge de l’eixida de l’etapa.

A la Vall teníem un deute amb l’afició al ciclisme i amb esta eixida de la sisena etapa de La Vuelta hem complit. Sols calia vore els carrers de la nostra ciutat plens per a vore el pas dels ciclistes per a constatar que ha sigut un èxit portar este esdeveniment. Des de la Diputació de Castelló, on la legislatura passada vaig ser diputada provincial d’Esports, vaig tindre l’oportunitat de negociar i acordar amb l’organització de La Vuelta esta fita històrica. Vaig tractar d’agranar cap a casa, perquè la nostra ciutat ho mereixia. La resposta dels vallers i valleres ha superat les expectatives i l’impacte promocional i turístic també ha sigut molt positiu. És evident que l’aposta i l’esforç d’organització ha pagat la pena.

Per això vull donar les gràcies públicament a totes les persones que ho han fet possible, començant per l’anterior president de la Diputació, que em va recolzar en la decisió de portar La Vuelta a la nostra província i a la Vall d’Uixó. També als regidors i als tècnics de les àrees d’Agricultura, Brigada Municipal, Esports, Policia Local, Mobilitat i Turisme; així com als serveis de neteja de Fovasa, Emsevall, Alumvall, Coves de Sant Josep, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I per descomptat, moltes gràcies també a tots els vallers i valleres que estos dies han tingut un comportament exemplar, tot i les molèsties que sempre comporten els talls al trànsit o la prohibició d’aparcar per la seguretat de l’esdeveniment.

Però no sols apostem per l’esport d’elit. La nostra prioritat és l’esport de base i per això des de la Diputació de Castelló també vam invertir 227.000 euros en la construcció d’una pista de ciclisme, que es va estrenar el passat mes de juliol i que està especialment destinada a les escoles de ciclisme i als xiquets i xiquetes que comencen en este esport. Abans que acabe l’any, al costat d’esta pista, també comptarem amb una zona de gimcana i amb un pump track. D’esta manera completarem unes instal·lacions totalment dedicades al ciclisme i facilitarem que es puguen practicar noves modalitats més lúdiques.

En els últims anys hem fet inversions importants en l’àmbit esportiu, amb la substitució del tartam de la pista d’atletisme, la construcció de l’skate park, el canvi de la gespa artificial de l’estadi José Mangriñán, l’accesibilitats dels camps de futbol de la Moleta, o les millores anuals en la piscina municipal coberta. També hem realitzat dos fases de la reforma de l’actual pavelló poliesportiu (reforma de l’accés i la recepció, millora de l’aïllament i de la coberta, millora de banys i vestuaris, pintura integral i actualització de la graderia). I ara acaba de començar la tercera fase, amb una inversió de 150.000 euros.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó