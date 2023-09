Castelló-Herbers

La llengua, instrument que sempre corre el perill de convertir-se en arma llancívola. I quina pena. Aquest mes de setembre fa just tres anys que el Consell va aprovar el canvi de denominació de Herbés per la forma exclusiva en valencià: Herbers. I sense cap conflicte, perquè tot és més fàcil del que sembla.

Però per al PP i Vox el que importa és el conflicte, com a Castelló. L’Acord del Fadrell, com s’ha fet en tants municipis, va deixar clara la seu defensa per la nostra llengua en aprovar també l’ús exclusiu en valencià de Castelló, però a la dreta i la ultradreta, com estan demostrant aquests dies, el valencià sembla que els incomoda, com reflecteix iniciar ja la recuperació del topònim en castellà.

PP i Vox disfressen la seua artificial aposta per la nostra llengua a causa de la seu habitual catalanofòbia, perquè les seues actuacions els delaten diàriament. L’última, la reunió del ple del Consell liderat per Carlos Mazón dimarts passat 5 de setembre a l’Ajuntament de Castelló, una cita on, riguen-se vostés, es va aprovar una declaració institucional per a exigir respecte a l’oficialitat del valencià, si bé la portaveu del Consell, Ruth Merino, va exposar després als mitjans de comunicació que la Generalitat de la dreta i la ultradreta no veue necessari permetre l’ús del valencià en el Congrés.

Contradicció cridanera

Però si aquesta contradicció és cridanera, més ho va ser veure a la senyora alcaldessa, Begoña Carrasco, i al senyor president de la Generalitat , Carlos Mazón ---a més d’altres personalitats presents--, realitzar els seus respectius parlaments en castellà, perquè sembla que el valencià els preocupa més aviat poc.

Defensar la llengua tan volguda pels valencians i les valencianes és, primer, respectar a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i, sobretot, utilitzar-la, sense temor ni pudor, i donar exemple contínuament en tots els actes oficials. Això és, almenys, el que s’exigeix a una alcaldessa i a un president.

Potser en valorar i estimar la nostra llengua els de Castelló de la Plana puguem pendre exemple d’un poble bonic i menudet com Herbers.

Regidor del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Castelló