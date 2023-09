Vida universitària a l’UJI, un món per descobrir

Setembre és una època en la qual comencen nous projectes i, per a algunes persones, pot coincidir amb l’inici d’una nova etapa educativa tan rellevant com la universitària. Cursar primer curs d’un grau implica encetar un camí ple d’experiències desconegudes i d’oportunitats.

El Vicerectorat d’Estudiantat i Vida Saludable de la Universitat Jaume I (UJI), a través de la Unitat d’Orientació (UO), ofereix a l’estudiantat nouvingut l’opció de participar en la Jornada d’acollida (http://acollida.uji.es) i en el Programa d’Acció Tutorial Universitari (http://patu.uji.es). Aquestes dues iniciatives pretenen que l’estudiantattinga un rol actiu i siga el motor principal de la seua trajectòria universitària i professional des que arriben a l’UJI. Perquè la universitat és molt més que estudiar, cal viure l’experiència amb els cinc sentits: participar i gaudir del que ofereix la vida universitària, com ara les activitats de voluntariat, culturals i esportives; conèixer les associacions i la representació estudiantil; descobrir les oportunitats de fer pràctiques en altres països; o saber que es poden millorar les competències socioemocionals i adquirir hàbits saludables i d’autocura, en resposta al que demana el nou món laboral.

Per què no ser delegat o delegada de curs o membre del Consell de l’Estudiantat? Quines ajudes econòmiques puc demanar per cursar estudis de grau i màster? Per què no practicar alguna activitat esportiva mentre estudie o aprendre sobre els riscs associats a les addiccions, o la importància de cuidar la son i l’alimentació? Quines normatives he de conèixer? Quan puc realitzar una estada a l’estranger?

Aquestes i moltes altres preguntes comencen a trobar resposta durant la Jornada d’acollida coordinada per la UO. Els dies previs a l’inici de les classes, l’UJI dona la benvinguda a tot l’estudiantat matriculat per primera vegada en algun dels seus graus per afavorir la transició cap al món universitari. La finalitat de la jornada és donar a conèixer els aspectes específics del funcionament del grau escollit, i de la Universitat en general, per facilitar l’adaptació al nou context acadèmic. Així, se’ls ajuda a començar amb bon peu la vida universitària. Els i les representants dels graus reben el nou estudiantat en una sessió que permet establir vincles entre estudiantat i professorat. A més, es realitza una visita guiada a les instal·lacions de cada centre amb la col·laboració d’estudiantat voluntari que, durant tot un matí, manté contacte directe amb les persones nouvingudes per compartir les seues vivències.

Volem destacar la participació altruista i el compromís social d’aquest estudiantat voluntari, disposat a donar suport i afecte als nous companys i companyes. Aquesta interacció és molt positiva i es pot apreciar en les opinions del voluntariat en finalitzar la jornada, ja queexpressen paraules com ara interessant, gratificant, compartir, agradable, ajudar, que es complementen amb les manifestades pels nouvinguts i les nouvingudes, com ara gràcies, escoltar, aprendre, viure. Totes són paraules positives que reflecteixen el bon clima que es respira durant les jornades i que representen ser UJI.

A més a més, al llarg del curs acadèmic es pot comptar amb l’ajuda d’estudiantat-tutor i professorat-tutor que formen part del Programa d’Acció TutorialUniversitari (PATU). Es tracta d’una tutoria mixta basada en una relació d’igualtat en què l’alumnat tutor assessora des de la seva l’experiència i el professorat tutor compta amb un grup d’alumnes tutors per a arribar, d’una forma més eficient, a un major nombre d’estudiants. S’estableixen reunions en els dos quadrimestres en les quals es proporcionen recursos per a l’aprenentatge autònom i s’incentiva la participació en la vida universitària. A més, s’identifiquen els aspectes que puguen estar interferint en el desenvolupament acadèmic de l’estudiantat per tal de facilitar l’ajuda pertinent en cada cas. Disposar d’un company tutor od’una companya tutora amb experiència i que conega una situació similar potser, de fet, una ajuda important per a situar el nou alumnat universitari en l’espai i el temps que ha de començar a viure.

Aquests programes no serien possibles sense el benfer de les direccions dels quatre centres de l’UJI, les comissions responsables dels graus, els tutors i tutores del PATU, i l’estudiantat voluntari compromès amb els nostres programes de benvinguda. La suma d’aquestes sinergies és fonamental per alleugerir la incertesa que acompanya l’estudiantat nouvingut que vol ser UJI.

Com a universitat pública amb vocació de servei a la societat, tenim la responsabilitat de facilitar la integració del nostre estudiantat a la comunitat universitària, per contribuir al seu benestar emocional i al desenvolupament acadèmic, personal i professional. El caràcter preventiu d’aquestes accions i sentir que l’estudiantat és la nostra prioritat impregna l’essència dels programes d’orientació acadèmica i d’acompanyament psicològic i psicopedagògic a l’UJI. Apostem perquè el nostre estudiantat puga traure el màxim partit del seu potencial i es convertisquen en professionals amb valors ètics que contribuïsquen a millorar l’entorn donant resposta a les demandes de la societat actual.

*Vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable

*Tècniques de la Unitat d’Orientació