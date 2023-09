Les empreses i el PIB

La vida diària de la gent normal, i deixem per a un altre lloc definir quina cosa és normalitat, no està condicionada ni per les empreses ni pel PIB. Això són quasi entelèquies per a lluitar amb el dia a dia. Però si filem més prim sí que es pot considerar que són conceptes i realitats que ens condicionen la vida.

Des de fa uns dies el diari Mediterráneo va publicant articles sobre el certamen anual on es concedirà un premi a la millor empresa de l’any.

Certament de com funcionen les empreses i de la seua diversitat, tan gran i sorprenent, no en solem tenir ni idea. Però és important que un diari local pose esforços en premiar-les. Que les anuncie com cosa important.

No hi ha dubte que la diversitat de les que han estat considerades com finalistes diu molt del teixit econòmic que sol imperar per terres valencianes. Divers i efectiu. Se n’han triat 16 i el qui escriu no sap amb quins criteris s’han elegit. Però a la vista de les activitats a les que es dediquen permet vore immediatament que hi cap tot el món de l’economia moderna. I això és una bona cosa.

La diversitat pot permetre que davant una crisi sempre hi hage una resposta pertinent. Si aquestes empreses, les casolanes o les multinacionals, han posat el peu ací és perquè els paga la pena fer-ho. I amb la seua activitat i la vital ajuda de la gent que hi treballa fan que el PIB valencià puge un poc més. I, al final, un augment d’aquest, si es reparteix bé conforme a una fiscalitat solidària (cosa que no tenim) s’aconseguirà un major benestar per a tota la ciutadania. Cosa ben lloable i que ens deu posar contents.

Contradiccions

Ara, ja sabem que tot no és una qüestió d’augment de la producció. Hi han altres factors com les condicions del treball o la distribució dels ingressos i beneficis. On es pot vore que hi ha contradiccions és en el fet que, en contra del que seria desitjable, més empreses i més Producte interior brut no significa més cultura. Si comparem les dades amb regions europees del nostre entorn i condicions socioeconòmiques similars es pot constatar fàcilment que en el tema cultural, per exemple, anem molt endarrerits. Concretament en allò que fa a la lectura. I dic lectura de llibres, que la que fem a les xarxes és tota una altra cosa. I ací és on fallem. Poca lectura és poca cultura, així de simple. Seria bo per tant que al costat de PIB i empreses situarem la cultura.

