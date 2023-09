Queremos ser útiles y participativos

Después de un verano repleto de actividad y festejos en nuestros barrios y zonas de nuestra ciudad llega el momento de empezar a ponernos a trabajar en las mejoras a realizar en nuestra ciudad y en las zonas en las que vivimos y a las cuales nuestros vecinos no paran de pedir mejoras.

Durante el mes de septiembre y octubre, después de que ya tengamos a los concejales y el organigrama del ayuntamiento en marcha empezaremos, a constituir las juntas y consejos de distrito y el consejo de participación ciudadana, órganos en los cuales las asociaciones de vecinos participamos solicitando las mejoras y demandas para nuestros barrios y zonas de la ciudad que necesitan mejoras.

Sinceridad

Para los representantes vecinales es de vital importancia sentirse escuchado y en el día día ir viendo que las reivindicaciones que hacemos se van ejecutando. La ciudad y los barrios necesitan mejoras en muchos de sus infraestructuras y necesitamos ser escuchados y a la vez ir viendo que se van materializando muchas de las propuestas que los vecinos hacemos. Necesitamos mejoras en el asfalto de nuestras calles, en las aceras, en los parques y jardines y zonas de juegos que muchos barrios carecen de ellas y en otros se ha quedado ya envejecida y para cambiar. Por eso tenemos que ponernos manos a la obra y mejorar todo lo que esté en manos de nuestro ayuntamiento. Los vecinos estamos ya cansados de escuchar muchas promesas y esperamos que la nueva corporación se comprometa y a la vez sea sincera en lo que se puede y no se pude hacer. Muchos representantes vecinales llevamos muchos años solicitando y reivindicando mejoras y reparaciones. Esperamos que sea una época constructiva para nuestros barrios y ciudad.

Sentirse importante

En materia de participación ciudadana necesitamos sentirnos importantes, es decir, sentirnos escuchados, partícipes y consultados para que no caigamos en el desanimo en el que estos últimos 8 años hemos caído. La opinión de los vecinos no contaba para nada en los presupuestos participativos. A pesar de nuestras propuestas de mejora, no se nos tenía en cuenta. Las asociaciones de vecinos trabajamos por el bien e nuestros vecinos y no estamos para perder nuestro tiempo que dedicamos de forma altruista y desinteresada con el fin de tener unos barrios mejor equipados y en definitiva una ciudad de Castellón mejor.

Esperamos que esta nueva corporación nos tenga más en cuenta y el consejo de participación Ciudadana sea de verdad un foro de participación.

Presidente de la AA.VV Grupo Reyes Carretera Alcora

Presidente de Coasveca