‘No es país para mortales’

Un desgavell. El que anava a ser un govern, segons deien, per a la majoria no ha tardat ni 100 dies en convertir-se en un executiu rendit als interessos de les grans elits valencianes. En menys de dos mesos al capdavant de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón ha deixat de parlar de millorar la vida de la ciutadania a centrar les seues polítiques en afavorir els que més tenen.

Possiblement tu, que eres de família mitjana o baixa, t’hages alegrat de l’eliminació de l’impost de successions. Però t’ho diré, no deuries estar-ho. La maquinària mediàtica del PP treballa a tot ritme perquè defenses el que és injustificable. La realitat és aquesta: a la Comunitat Valenciana, el 95% de les persones que hereten no paguen cap cèntim perquè el govern el bonifica. Els únics que l’abonen són les persones benestants que reben béns per valor de més de 800.000 euros. I quant més, més paguen.

Les conseqüències d’aquesta decisió encaminada a beneficiar la població més rica, el 0,5%, les hem començat a pagar ja. El resultat d’aquesta amnistia fiscal ocasionarà abans d’acabar l’any un forat en els comptes de la Generalitat de 350 milions d’euros que, com en qualsevol casa, s’hauran de recaptar per un altre lloc o retallar d’un altre.

La xifra és ínfima

El que diu Mazón és que ha retallat el cost polític de l’administració però la xifra és ínfima, no arriba a cinc milions d’euros. El que ha fet és el que millor sap fer el PP, passar la tisora en la sanitat i l’educació públiques. Amb l’inici del curs més desastrós que es recorda s’han eliminat les figures de mestres de reforç que exercien a les escoletes dependents de la Generalitat. Es tracta d’un avís a navegants del que està per vindre, una societat segregada en ciutadans de primera i de segona. Els que poden pagar-se l’educació i la sanitat, una minoria, i els que sofriran d’una educació i sanitat col·lapsades, amb menys personal i de pitjor qualitat, la immensa majoria.

Recorde quan se li negava el tractament a persones amb hepatitis C o quan els meus iaios pagaven per les seues medicines. Jo no vull tornar a aquest passat. Des del PSPV donarem la batalla perquè tothom tinga accés a serveis públics de qualitat i es garantisca la justícia social.

Portaveu del PSPV de la província de Castelló