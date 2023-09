Con la Agenda 2030 en el horizonte en Almassora

Han pasado 100 días desde que, con gran orgullo y compromiso, fui elegida alcaldesa de Almassora. Han sido semanas de intenso trabajo, ilusión y ganas, en las que ha habido muchas primeras veces, que siempre he afrontado con responsabilidad y deber porque soy sabedora del servicio público que ejerzo.

Mi propósito no es otro que lograr la Almassora del futuro construida entre cada uno de los 28.000 almassorins. Un municipio sostenible, urbano, inclusivo y de vanguardia capaz de generar oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida del ciudadano.

Para ello, el equipo de gobierno que lidero está ultimando los proyectos que se incluirán en la Agenda 2030, aquellas acciones e infraestructuras con las que optaremos a una nueva convocatoria de fondos europeos. Se trata de atraer y generar inversiones vitales para modernizar y dotar de servicios la localidad.

La reforma de la avenida José Ortiz, una arteria clave, o la construcción de un multifuncional en la playa son algunas de las actuaciones que están en la hoja de ruta. Además, se incluirán intervenciones destinadas a incentivar las políticas encaminadas a conseguir residuos cero, a adaptar espacios deportivos o a mejorar la accesibilidad de espacios urbanos.

Sin duda, nuestra vista está puesta en la Almassora en gran que prometí en el transcurso de la campaña electoral. Los almassorins apostaron por el Partido Popular y no vamos a defraudarles.

300 actos

En estos primeros 100 días de gobierno he participado activamente en cerca de 300 actos, reuniones o entrevistas, además he respondido innumerables llamadas telefónicas de mis vecinos, que también me han trasladado sus preocupaciones o peticiones por la calle. Soy la alcaldesa de Almassora y cada uno de mis vecinos encontrará en mí a una aliada a la hora de intentar buscar soluciones a cualquier problema que les inquiete. El despacho de alcaldía está y estará siempre abierto.

El balance es positivo, aunque soy consciente de que queda todavía un largo camino por recorrer. En poco más de tres meses ya hemos avanzado en numerosas acciones para dar respuesta a los problemas a las inquietudes vecinales. Así, hemos intensificado la presencia policial en las calles para garantizar la seguridad ciudadana, estamos trabajando en un servicio de asesoramiento vecinal gratuito por los problemas de okupación, se ha apostado por incrementar los servicios en la playa durante todo el año o estamos mejorando la limpieza viaria.

Además, trabajamos para crear sinergias con entidades y empresas del tejido industrial e impulsar económicamente nuestra localidad. Somos un foco de atracción empresarial gracias a nuestros 14 polígonos.

Mi compromiso con Almassora es firme y leal. Llamaré a todas las puertas que sea necesario para lograr mejoras en la asistencia sanitaria o lograr la urgente regeneración de nuestra playa.

Muchas gracias Almassora. Todos juntos, aunando esfuerzos, conseguiremos la Almassora que merecemos.

Alcaldesa de Almassora