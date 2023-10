Memòria i dignitat

Fa vora quatre anys coneixia a Encarnita i Lluís a l’horari d’atenció de la nostra seu. Van acudir per contar-me la història d’En José Pla Pitarch. Em va deixar fascinada. Una víctima de la guerra civil, assassinada a Vila-real el 1938 en mig del carrer, i que des del moment en què aquest fet va ocórrer, la seua família ha estat esperant el seu soterrament digne.

Primerament, la seua dona, en un sistema desfavorable, va viure com el seu marit acabava en una fossa comuna del cementiri civil del moment, després la seua filla, qui en democràcia, va veure la reforma del cementiri, però tampoc va poder soterrar al seu pare, i finalment la seua neta, què gràcies a l’aparició de les lleis de Memòria Històrica i Memòria Democràtica, ha pogut seguir demanant el cos del seu avi.

En aquests anys he conegut la història d’En José Pla i de la seua família, i també d’altres vila-realencs, gràcies a la recerca documental de J. Luis Porcar i Francesc Mezquida qui han ajudat a la família des de l’inici.

Seguir lluitant

Hem tingut moltes vivències, des de la redacció de cartes a Na Carmen Calvo sent ministra, fins a En José Martí quan estava al capdavant de la Diputació per veure si aconseguíem el suport del partit que a Vila-real romania immòbil. Vam fer que la consellera, Na Rosa Pérez, ens tinguera al corrent de les subvencions que sorgien perquè l’Ajuntament poguera sol·licitar-les, però no va ser així. Vam conversar amb l’arqueòleg Miquel Mezquida, qui treballava a pobles propers com Castelló o Vistabella per explicar-nos el procediment. Molta feina feta amb goig perquè aquestes persones tingueren la màxima informació possible i animar-les a seguir lluitant.

Afortunadament, mai és massa tard per a la reparació de totes aquelles que porten esperant tants anys, i celebrem que l’Ajuntament signe un conveni amb Arqueoantro per tal d’encetar els treballs d’exhumació que, tant de bo, acaben amb la victòria de reunir a una dona que espera el descans etern junt amb el seu home, per dignitat.

Portaveu de Compromís per Vila-real i diputada provincial