SOS Castellón

Tras los últimos datos de paro se confirman los malos presagios sobre la evolución del sector industrial en la provincia de Castellón, siendo su máximo exponente el sector cerámico, en el cual en los últimos meses hay un goteo sistemático de incremento del desempleo.

Tras el verano, en que el sector turístico ha tenido, por fin, unas cifras semejantes a antes de la pandemia, volvemos a las cifras de incremento, al contrario que el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde baja el desempleo. Muchos dirán que igual que siempre, como el año pasado, pero desde UGT Comarques de Castelló queremos alertar de que la tendencia ha cambiado y que si no se articulan medidas, ¡ya!, en breve los datos serán mucho peores, ya que en un corto espacio de tiempo se han cerrado dos almacenes de manipulación de cítricos, se ha reducido a la mínima expresión la factoría de Marie Claire, y la producción cerámica está en unos niveles tan bajos que no se veían desde hace años. Sus efectos los veremos reflejados en los datos de los próximos meses, por lo que urgimos a tomar medidas urgentemente, y no esperar al socarrat, cuando ya sea tarde. Y estas medidas pasan porque los políticos se pongan las pilas de una vez por todas, y articulen medidas de apoyo puntuales al sector cerámico. Que impidan que el manipulado de las naranjas de Castellón, se realice en otros territorios. Que se planteen medidas e incentivos para la implantación de pequeñas y medianas empresas en las comarcas de Els Ports y Alt Maestrat, entre las cuales volvemos a insistir en la finalización de la CV-10 hasta La Jana. Solo con estas pequeñas actuaciones, estamos convencidos de que se revertiría la situación, y como he dicho depende de los políticos. Y cuando hablo de políticos, me refiero a todos, sin distinción de colores, porque al fin y al cabo, Castellón tiene representantes de todos los partidos, de los que gobiernan y de los que está en la oposición. A ver si se nota.

De ahí el título de este artículo, SOS Castellón, porque sí, la economía de Castellón está en riesgo, con sus tres pilares de actividad afectados. El agrario, concretamente los cítricos, con la reducción de la producción, por los precios míseros que se pagan a los agricultores, y la desaparición de las cooperativas y almacenes de manipulado. Tampoco ayuda, las importaciones de frutas de otros países sin ningún control. La administración tendría algo que decir.

El sector servicios, principalmente el turismo, a pesar de un verano de récord, no deja de ser empleo precario, por su estacionalidad y bajos salarios, sin olvidarnos del cambio climático, que ya avisan los expertos de los efectos que puede producir en el sector turístico, principalmente en Andalucía y la Comunitat Valenciana.

Y volvemos a la industria, recordando que Castellón es la provincia de toda España con mayor peso de la industria en el PIB. Algo que nos gustaría que se siguiera produciendo, pero que vemos muy complicado, debido la situación del sector cerámico (azulejos, esmaltes y maquinaría), y su efecto tractor sobre otros sectores.

Desde UGT Castelló, esperamos ver hechos, y no solo palabras, por parte de todas las Administraciones.

Secretario General de UGT Comarques de Castelló