Celebrant les arrels, defensant el futur

Este dilluns, el País Valencià s’omplia d’alegria i d’orgull per a commemorar les nostres arrels i la força que emana de ser valencians. Este dia, el Nou d’Octubre, és una oportunitat per a reflexionar sobre qui som, d’on venim i cap a on anem com a poble. És un moment per a posar en valor el camí recorregut en els últims 40 anys d’autogovern, un període en què hem avançat com mai abans. I este progrés no pot posar-se en risc. La defensa ferma de l’autogovern deu ser crucial per a qui porta el País Valencià al cor, ja que és la fórmula que millor ens permet avançar com a societat, prenent les decisions que afecten la nostra terra des de la nostra pròpia perspectiva.

En una data tan assenyalada no podem oblidar la importància de la nostra llengua i cultura com a patrimoni que ens uneix i ens identifica com a poble. És essencial protegir i estimar la nostra riquesa cultural, amb una literatura centenària que ens fa únics. En un context on observem un retrocés en l’ús social del valencià, cal reforçar la seua presència perquè és part fonamental de la nostra identitat. Els i les socialistes valencianes reivindiquem este Nou d’Octubre els nostres drets com a poble, dins d’una Espanya plural i diversa. Sentir-se valencians i parlar en valencià no és incompatible amb ser i sentir-se espanyols. És una riquesa que enriqueix la diversitat de l’Estat al qual pertanyem.

Enmig de les celebracions, no podem oblidar les preocupacions que ens envolten. És imperatiu que el camí que prenem no estiga capitanejat per l’extrema dreta. Avançar en esta direcció no és el camí correcte. Ni la llengua és una arma d’enfrontament polític, ni la cultura pròpia és subsidiària de cap altra ni les llibertats ni l’autogovern valencià estan en entredit. Confiem que els responsables d’introduir als governs qui no estimen els nostres tres diferencials no facen i desfacen al seu gust.

En este Nou d’Octubre hem de ser conscients dels reptes que ens envolten i treballar per a construir un futur que respecte la diversitat i no l’homogeneïtat, la convivència i no la divisió i els valors que tant estimem com a poble. El nostre compromís amb la justícia, la igualtat i la llibertat ha de ser la guia cap a un futur millor.

Portaveu del PSPV de la província de Castelló