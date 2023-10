Barrachina, mueve ficha

Este octubre no está siendo normal. Ni por las altas temperaturas ni por la presencia incontrolada de mosquitos. Lo primero no tiene una solución fácil, sobre todo con gobiernos negacionistas del cambio climático, pero lo segundo sí. Al menos, para atajar molestias y reducir al máximo las picaduras.

Por desgracia, en la Diputación no se toman en serio esta problemática que, día a día, alcanza niveles alarmantes. ¿Por qué? Porque no hay implicación ni de la presidenta Marta Barrachina ni del gobierno del PP. Sorprende que, tras cuatro años alzando la bandera antimosquitos, hoy, con las llaves de mando, nadie sea capaz de plantear una estrategia contra la plaga que sufrimos y que amenaza en convertirse en un problema de salud pública.

¿Dónde ha quedado la beligerancia de Barrachina? De las reivindicaciones infinitas ha pasado a una inacción infinita que, además, justifica sin ningún tipo de pudor al sugerir que no tiene competencias. Por no mencionar que eche la culpa a los ayuntamientos, un hecho inaudito que lejos de dar soluciones agrava las consecuencias de una plaga que sigue devorando a los castellonenses. Con las lluvias de este fin de semana urge que la Diputación y su presidenta salgan de las vacaciones de verano y actúen en los focos de larvas para que no volvamos a vivir una explosión de insectos a final de mes. Hace un año, desde el PP nos hablaban de previsión y anticipación, justo lo que no hacen hoy desde los despachos.

Se contradicen

Está claro que, a pesar de alzar la voz, nunca tuvieron un plan para combatir los mosquitos. La prueba es que, en sus primeros 100 días, el PP no ha sido capaz de plantear un nuevo contrato antimosquitos que aborde las demandas de la pasada legislatura, sino más bien lo contrario, ha prorrogado la contrata anterior que tanto denostó. De manera implícita contradicen la oposición destructiva que les caracterizó y demuestran, ya de forma más explícita, que el gobierno de la Diputación les viene grande.

Los castellonenses cada vez están más descontentos con este gobierno y nos sumamos a su reivindicación de más esfuerzos contra los mosquitos. Castellón no puede esperar más ni Barrachina tampoco a mover ficha.

Diputada provincial del PSPV