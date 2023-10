El bé comú

El passat plenari de setembre, la regidora de Compromís per Vila-real, Dora Saura, va preguntar al regidor Xus Madrigal per les ajudes de la Generalitat destinades a la lluita contra el mosquit, valorades en un import general de 350 mil euros i que l’Ajuntament de Vila-real no va demanar.

Poblacions del nostre voltant com Almassora i Onda, o que s’assimilen en el nombre d’habitants del nostre municipi, com Mislata, sí que ho han fet i tindran més recursos a l’hora d’afrontar la lluita contra les plagues de mosquits que patim a les nostres comarques. Aquest no és un tema fútil, ja que ens trobem davant l’enèsima pèrdua d’ajudes d’altres institucions per part del nostre Ajuntament que travessa, ja fa massa anys, per una situació econòmica que agonitza entre empastre i empastre.

Polítiques arrelades

Compromís és un partit amb unes polítiques arrelades en la defensa d’allò públic. Venim de l’antiga tradició romana de la res publica, perquè creiem fermament en el sector públic i en el concepte del bé comú, en el bé col·lectiu, el que ens fa millor persones, millors polítics, el que ens millora com a societat. Si aconseguim sentir-nos part d’un poble, no només pel que fa a l’àmbit cultural, sinó també al social i l’econòmic, ens sentirem part de la solució. Ens sentirem en el deure de sumar i construir, proactivament, la base per a millorar la vida diària del nostre veïnat.

Els últims resultats electorals van dir ben clar que si el PSPV vol aprovar uns pressupostos progressistes, només ho pot fer de la mà de Compromís. Si és així, ens tindran al seu costat, i ho farem amb la ferma creença que invertir en el sector públic és invertir en un servei de qualitat i proximitat. És invertir en la millora del nostre municipi, de la nostra societat i de les nostres arques municipals.

Compromís serà part de la solució, per això llutiarem perquè la construcció dels pròxims pressupostos siguen el més socials possibles i on recuperem part del teixit púlic que hem anat perdent aquests anys.

Portaveu de Compromís per Vila-real i Diputada Provincial