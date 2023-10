Drets assolits

Recentment, celebràvem el tradicional encontre del valencianisme polític, el darrer diumenge d’octubre. La setmana passada vam tindre el ple de Diputació on es va tractar la importància de reconéixer les Normes de Castelló com a marc normatiu de la nostra llengua i el ple de Vila-real, on després de la censura de Vox als pobles del nostre voltant i l’intent també en el nostre, no permetrem cap pas enrere en allò que hem aconseguit els darrere anys en drets socials i democràtics, en territori i medi ambient, en reconeixement del valencià, en la lluita contra la discriminació per raó de sexe, gènere, origen o llengua.

El nou govern de la Generalitat ja ens va mostrar una pèssima gestió en l’inici del curs escolar; i ara veiem l’obsessió de Vox per conflictivitzar artificialment el valencià; decisions fiscals que ens afecten a totes, però només afavoreixen els més rics o la propaganda i la pràctica del negacionisme de la violència masclista i del canvi climàtic, no volent assumir l’emergència climàtica a la qual ens enfrontem. Tenen una absoluta incapacitat per a oferir cap projecte positiu per a la societat valenciana i tan sols saben exposar les intencions de desfer els avanços dels últims anys. Moments plens d’obscuritat La societat valenciana ha evolucionat i, malgrat les pretensions de voler tornar el nostre País a moments antics plens d’obscuritat, no els podem permetre arrossegar-nos a totes al passat. Hi ha canvis que han vingut per a romandre: la consciència feminista, ecologista, i dels drets del col•lectiu LGTBI; o la valoració dels serveis públics, particularment d’una sanitat que ens va salvar durant la pandèmia. Compromís som aquells qui estarem presents per posar bastons a les rodes a aquells que pretenen imposar ideologies antidemocràtiques, som aquells que ens mostrarem decidits per avançar en el camí dels drets, la llibertat i la democràcia, i en favor del poble valencià. Tal com hem fet sempre, des dels carrers i les places i també des de les institucions. Portaveu de Compromís per Vila-real i diputada provincial