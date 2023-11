Pues ya tenemos los primeros presupuestos del ejecutivo del PP-VOX en la Generalitat. Y no por esperados son menos decepcionantes, sobre todo para la provincia de Castellón. Empezando por el recorte de la inversión en nuestra provincia, de un 20%, justificando dicho recorte en la falta de ejecución de lo presupuestado para el 2023. Pues que lo ejecuten, que falta hace.

Lógicamente, según quien los valora, son «positivos», «realistas», «ridículos», «perversos»… yo los definiría como decepcionantes. ¡Ojo!, pero que quede claro que todos los años esté quien esté me parecen decepcionantes las inversiones para Castellón, teniendo en cuenta las necesidades de esta provincia, por la falta de igualdad histórica con el resto de la Comunitat. Por ello, siempre he defendido una mayor aportación para acercarnos a los niveles de Valencia y Alicante, sobre todo en materia de Sanidad e Infraestructuras. Pero va a ser que no. Continuaremos teniendo menos camas hospitalarias, en proporción, lógicamente; y muchos menos kilómetros de autovías, con lo que es más difícil poder mitigar la despoblación de nuestro interior, ya que me refiero concretamente a esa CV-10, que estaba prevista pero nunca acabada.

Entrando a las partidas a nivel de la Comunidad, me parece positivo el incremento en Sanidad, ya que según apuntan es para solucionar los problemas en Atención Primaria. Totalmente de acuerdo, ya que en Castellón, ademas de las urgencias y las listas de espera, muy por encima de la media, también padecemos ese problema. Y por supuesto, a favor de destinar los recursos necesarios para la salud mental. También se incrementa la partida para Educación, y también nos parece bien, siempre que sea para mejorar la educación pública. Parece que no van por ahí los tiros, sino mas bien a favorecer a los centros concertados. De momento, los problemas de cobertura de las vacantes se generan en los centros públicos, y es donde debería poner el foco el Consell.

Con respecto a las partidas con recortes quiero hacer mención a cuatro conceptos. Uno de ellos es el de Infraestructuras, que ya he comentado la importancia que tiene para nuestra provincia, y visto lo visto vamos a seguir igual. Ligado muy íntimamente a Industria, también recortado, por lo que no esperamos ninguna ayuda para los proyectos de suelo industrial e implantación de nuevas empresas, sobre todo en el interior, algo apuntado por la presidenta de la Diputación. Que igual se tendrá que hacer, sí, pero con recursos propios, sin ayudas, algo a lo que ya estamos acostumbrados. Reducción en Innovación. Increíble. ¿Renunciamos al futuro? ¿ Así vamos a atraer y mantener el talento? Va en contra de la declaración de la alcaldesa de Castelló, con la cual desde UGT nos identificamos. También se reduce la partida de Medio Ambiente, nada extraño teniendo en cuenta las prioridades de algunos de los miembros del Ejecutivo. El empleo verde no existe.

En definitiva, no se crean infraestructuras para la implantación de empresas, renunciamos a la innovación y pasamos del medio ambiente. Como he apuntado anteriormente, esté quien esté, la provincia de Castellón sigue siendo «invisible».

*Secretario general de UGT en Castellón