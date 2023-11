Progreso y convivencia

El 23J España habló muy claro, a pesar de que algunos no lo quieran escuchar o entender. La ciudadanía dijo no a un gobierno monocolor y optó por un ejecutivo de coalición que apruebe acuerdos multipartito y elabore un programa para los próximos cuatro años.

Feijóo fue incapaz de tejer alianzas y no pudo ser investido presidente. Después, Pedro Sánchez consiguió el apoyo del Congreso y fue elegido presidente del Gobierno.

El procedimiento ha sido el correcto, con la misma Constitución y los mismos grupos políticos en el Congreso. ¿Qué ha cambiado? El líder y el proyecto y el quién y el para qué. Pedro Sánchez entiende esta España diversa; es un líder capaz de llegar a acuerdos con las fuerzas políticas y tiene nuestro país en la cabeza. Sabe muy bien cuál es el papel que España debe desempeñar en el contexto europeo e internacional, algo que se le valora mucho fuera de nuestro país.

Pedro Sánchez sabe para qué quiere ser presidente. No es para «gobernar por gobernar», ni para utilizar las instituciones en beneficio propio como hace la derecha. Sánchez quiere ser presidente para transformar el país, para trabajar por el bienestar social y el progreso económico porque es consciente de que ambas van de la mano, para hacer justicia social y no bajar la cabeza ante los poderosos y también para dar solución política a problemas políticos y no imponer la fuerza en los problemas de sentimientos nacionales. Reflejo de ello es el nuevo ejecutivo que ha presentado Sánchez: un gabinete que conjuga madurez y juventud para alcanzar los objetivos de la legislatura.

El 15 de noviembre escuchamos sus prioridades. Ocho prioridades encaminadas a tener más y mejores empleos, más poder adquisitivo de las familias, reforzar el Estado de Bienestar, impulsar la transición ecológica, que España siga siendo un referente mundial en igualdad, avanzar en la agenda del reencuentro con Cataluña, dentro de la legalidad. Y, todo ello, dentro del marco europeo en el que España debe estar: entre los países que lideren los procesos de toma de decisiones.

¿Quién puede estar en contra? Nadie.

Portavoz adjunta del Grupo Socialista del Senado. Senadora por Castellón