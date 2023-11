Ja són 52 dones assassinades des de principi d’any. 94.554 denúncies per maltractament en els primers sis mesos. No, no és cap invent ideològic. Malauradament, la violència de gènere és molt real.

Les xifres són molt fredes, però darrere està l’horror. Darrere dels números hi ha vides truncades de manera abrupta en mans d’homes que es van creure amb el dret d’apagar la seua veu per sempre. I de llastrar les vides dels seus fills, familiars i éssers estimats.

Belén, Eva María, Hayate, Natalia, Elisabeth, Paloma, Caterina, Beatriz, Elia, Mª del Carmen, Anne Marie, Violeta, Mª Encarnación, Rebecca, María, Arantxa, Lourdes, Paula, Maialen, Vanesa, Lidia... són només algunes d’eixes dones assassinades en el que portem d’any. La llista és molt més llarga. L’expressió més extrema de la violència de gènere és l’homicidi, però es manifesta de moltes formes, a través d’agressions sexuals, físiques, psicològiques... control, humiliacions, amenaces, assetjament...

Sí, per desgràcia --insistisc-- existeix una violència que afecta les dones pel mer fet de ser-ho i que constitueix un atemptat contra la seua integritat, dignitat i llibertat. És, de fet, una de les violacions més generalitzades dels drets en el món. Es produeixen molts casos cada dia en tots els racons del planeta.

Invisibilitzar o minimitzar la situació no és la solució, devem, com a societat, prendre un paper actiu i assumir la responsabilitat per tal de continuar progressant.

Les manifestacions de violència masclista sorgeixen d’un ferri sentiment de domini i discriminació cap a les dones que es troba enquistat en la nostra societat i que s’ha anat arrossegant des de segles. És el resultat d’una discriminació estructural i arrelada.

Condemnar públicament

No obstant això, els avanços legislatius a nivell europeu, estatal i autonòmic, han sigut un punt de referència clau per al progrés i per a la conscienciació, però també per a donar visibilitat i condemnar públicament uns fets que, fins no fa tant de temps, es consideraven d’àmbit privat. Un assumpte de família que no havia de transcendir de portes per a fora.

Aprofite, com cada 25N, per a reivindicar públicament la importància de la tolerància zero cap als maltractaments, només així aconseguirem un espai adequat per a una convivència pacífica i democràtica, on la igualtat i el respecte cap als altres siga l’eix central.

Sobra dir que això no és només cosa de dones. Afortunadament, cada vegada hi ha més homes convençuts que han de formar part d’aquesta lluita.

Com reivindica el preciós poema de Miguel Ángel Vázquez i Inma Luna: «Habla de tú a tú conmigo, no secuestres mi voz ni me marques el paso en la lucha, mucho mejor es compartir la trinchera».

Per a poder viure lliures de violència, necessitem polítiques en tots els àmbits: la família, el col·legi, les institucions, els mitjans de comunicació, la societat…

Com deia, les estadístiques són molt fredes. Per això cal continuar contant històries reals, per dures que siguen, per tal de mostrar la crueltat d’aquesta xacra. Precisament això hem fet en l’audiovisual Relats, en el qual es narren tres casos reals, i que estrenarem dissabte. El vídeo forma part de la campanya posada en marxa des de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcora amb motiu del 25N. Vull aprofitar per a agrair a totes les dones que hi intervenen la seua participació altruista.

Àrees fonamentals

És molt important impulsar campanyes i iniciatives, en qualsevol moment, no sols per a abordar les situacions de violència, sinó també, i sobretot, per a previndre-les des de l’educació i la conscienciació. Projectes de prevenció, sensibilització i intervenció amb la finalitat de tractar el problema des de les tres àrees fonamentals.

No és un assumpte de l’àmbit familiar, perquè és una qüestió d’estat. No és una idea d’esquerres o de dretes, perquè no és un concepte ideològic. La violència de gènere és un problema de drets humans.

Res justifica l’exercici de la violència. I res justifica negar-la.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló