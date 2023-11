És dur, fins al punt que les llàgrimes arrapen el meu rostre, saber que aquest article es publica hui i, malauradament, el nombre de feminicidis que ací expose ja haja augmentat.

52 són les dones que han estat víctimes de la violència masclista... Em perdonaran, però mentre escric apareix una nova notícia: «Una dona de 25 anys i la seua filla de 5 acaben de ser assassinades per la seua exparella».

53 són les dones que han estat víctimes, a hores d’ara, de la violència de gènere. Sí, violència de gènere, violència masclista. Ens estan matant pel simple fet de ser dones i ho hem de seguir dient, li pese a qui li pese.

El dissabte passat vam celebrar els actes del 25 de Novembre: Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència sobre la Dona. Tant al ple de Diputació com al de l’Ajuntament de Vila-real, no fou possible fer una declaració institucional de tots els partits per a exigir la fi d’aquest flagell masclista. I no fou possible per l’actitud negacionista de Vox, el mateix partit que en les passades eleccions a la Generalitat, i després al Congreso de los Diputados, portava a un maltractador com a cap de llista. El mateix partit negacionista i masclista amb el qual està governant el Partido Popular a moltes de les nostres institucions.

Impunitat dels atacs

Aquests tipus d’actituds, com quan la ultradreta es posa de perfil davant d’aquests assassinats, no fan més que reforçar la impunitat dels atacs masclistes. I n’estem fartes!

No podem seguir blanquejant el masclisme, perquè el resultat és una xifra d’assassinats i atacs masclistes que no deixa d’augmentar any rere any. Perquè el resultat són centenars de xiquets i xiquetes que s’han quedat orfes de mare o, fins i tot, han estat assassinats pels seus propis pares.

La societat s’ha de refermar en la lluita feminista, la lluita per la igualtat. I, tant de bo, en els anys venidors, no hàgem de reivindicar més l’eliminació de la violència masclista. Tant de bo ja haja desaparegut de la nostra societat.

Portaveu de Compromís per Vila-real i diputada provincial