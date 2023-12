Compromís no podem negar el nostre malestar davant la retallada del 40% en el pressupost del pla Edificant, ni tampoc davant del procediment de lesivitat obert pel Consell del PP i Vox que ens afecta i que endarrerirà, de nou, l’enderrocament de l’actual Institut Ramón Cid per a construir-ne un de nou.

A Benicarló fa dècades que esperem la milloradels nostres centres educatius. La gestió local dels darrers anys ha sigut prou desafortunada i ara, que pareixia que ja ho teníem tot clar i enllestit, PP i Vox pretenen anul·lar la inversió de 36,2 milions que el Botànic havia previst al nostre poble.

Les condicions en les quals ara mateix es troben les nostres infraestructures educatives són molt lamentables, tant als dos instituts com a una de les escoles. Parlem de condicions realment indignes i deplorables en els centres educatius, però també parlem de la impossibilitat de compliramb les ràtios màximes per aula a tots els centres, per la falta de l’escola nova, que sospitem tampoc veurà la llum dins aquesta legislatura.

Les decisions de PP-Vox estan generant molt de malestar a la nostra societat educativa. Si pensem en el present i en el futur dels nostres estudiants, entenem que amb l’educació ni s’ha de jugar ni retallar.

Referència comarcal

Benicarló sempre ha sigut un poble de referència comarcal pel que fa a l’educació. Per les nostres aules han passat des d’acadèmics com Carme Segura fins a científics de l’alçada d’Alfred Giner Sorolla. No podem obviar la importància comarcal que ha tingut amb alumnat que venia des de Morella o Torreblanca. Exigim a Conselleria que ature aquest procediment de lesivitat, ja que amb aquesta inexplicable acció perjudica els joves de Benicarló i també als de la nostra comarca.

En campanya electoral tots els grups polítics locals vam prometre que solucionaríem aquest problema. Per això, perquè nosaltres ho creiem de veres, des de Compromís, vam dur al ple de dijous una moció demanant la continuïtat del pla Edificant al nostre municipi. No comprenem que Conselleria actue en contra de Benicarló. Els exigim que arxiven el procés de lesivitat obert perquè la continuïtat de l’Edificant siga una realitat i que els nostres instituts i escoles recuperen la dignitat i qualitat educativa que ara com ara es troba tan deteriorada.

Portaveu de Compromís a Benicarló