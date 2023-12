Ara fa un any Compromís aconseguia que començara una de les obres més ambicioses en la cultura de Borriana. La Casa de Cultura, que va ser inaugurada en 1991, ha sofert la rehabilitació més important des del moment. Aquesta setmana han acabat les obres que Compromís va prometre per a rehabilitar l’edifici que funciona com al cor de Borriana. Una inversió d’un milió d’euros per a rehabilitar totes les façanes de l’edifici i la part posterior, guanayant espai en l’arxiu del museu arqueològic. S’han reparat els problemes de canalitzacions i filtracions que implicaven la zona externa de l’edifici. A més, el jardí arqueològic ha canviat la seua imatge, s’ha eliminat la rampa existent, guanyant espai en tot el jardí, desplaçat tot el sistema de refrigeració, restaurat la façana de l’església de La Mercé, i modificat tot el paviment. Un jardí per a poder utilitzar, per a que el municipi puga disfrutar-lo en concerts, presentacions de llibres, conferències, etc. L’obra també ha implicat la millora energètica de tot l’edifici. I per últim, també ha sofert una millora la Biblioteca Municipal, la mateixa que està cada mes als mitjans de comunicació per la censura, incultura o decisions del regidor de Cultura de Vox, amb el beneplàcit del PP, callant per tindre la seua cadira assegurada.

Pressió social La intenció de retirar les revistes en valencià el passat juliol va ser frenada per la pressió social, però amb el nou any, aquestes revistes desapareixeran, i la sorpresa ha sigut que arribaran unes revistes noves amb valencià no normatiu. Una administració pública gasta diners públics per adquirir i divulgar unes revistes en un valencià que no defen l’Estatut d’Autonomia, ni l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Des de Compromís ja hem alertat que PP i Vox podrien incórrer en un delicte de malversació de diners públics, per utilitzar els diners públics en comprar aquestes revistes. En definitiva, una obra per a poder rehabilitar l’edifici cultural més important que tenim a Borriana. Un edifici que ara és més important que mai, per a poder omplir-lo de cultura amb majúscules, de cultura per a totes i tots, de cultura en llibertat, sense censura, ni restriccions. Borriana ha sigut referent cultural, i ara som referents en altres coses. Una llàstima. Portaveu de Compromís per Borriana