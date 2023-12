Licitaciones ya.

Tras las concentraciones del 24 de octubre y 21 de noviembre ante el Palau de la Generalitat y la reunión de la Submesa de Diálogo Social de Servicios Sociales, la vicepresidenta y consellera ha dejado sin efecto el pago de los 38 millones de Acción Concertada para 2023 y no tiene intención de respetar los acuerdos firmados por el Gobierno anterior, es decir, los acuerdos de homologación de las condiciones laborales, que afectan a salario y jornada, de todo el personal de Servicio Público Valenciano de Servicios Sociales (SPVV). La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda inicia un proceso participativo abierto para elaborar un borrador de Decreto de Modificación del Decreto 27/2023 de 10 de marzo, pero CCOO consideramos que «es un desmantelamiento del sistema de servicios sociales», por ello rechazamos la participación.

El sindicato considera que el Consell renuncia a mejorar la calidad de la atención a las personas mayores, con discapacidad, con problemas de salud mental, con la infancia y con las mujeres, evitando la aplicación de un decreto que previene avances en el funcionamiento de los centros, que revisa los ratios para aumentar el número de profesionales que responden a las necesidades de la sociedad, acompañado de unas mejoras laborales. CCOO no apoyamos el retraso en las licitaciones, que están retenidas para recalcular el coste sin tener en cuenta las ratios nuevas del Decreto de Tipologías. Se está destinando el dinero que debería tener el personal de las tablas B a pagar una deuda que no ha generado el propio personal, aplicando prórrogas forzosas a todos los contratos.

Sin mejoras laborales

La falta de las nuevas licitaciones implica que no hay mejoras laborales, congeladas desde 2020, no hay ampliación de ratios por lo que no aumenta el personal de atención a las personas residentes de los centros y la calidad asistencial de las personas usuarias se resiente. Además no se encuentra personal que quiera trabajar en este sector por lo que no se sustituyen las bajas laborales ni los periodos de vacaciones… lo que genera sobrecarga del personal y por lo tanto más bajas y menos personal para atender a los y las residentes.

Ante la falta de negociación tras estas movilizaciones y reuniones sin éxito ninguno, desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de País Valencià, procedemos a informar a familiares y ususarios de los centros de los motivos de estas actuaciones porque además de afectar a las personas trabajadoras afectan a las personas que necesitan estos servicios. Por lo tanto, procedemos a la recogida de firmas para reclamar que se respete el acuerdo alcanzado en noviembre de 2022, que serán entregadas al Síndic de Greuges, cuya sede está en Alicante. CCOO exigimos que no se recorte en los presupuestos de los servicios sociales, que se respete la homologación de las condiciones laborales para todo el personal del SPVSS, y que sean las mismas condiciones para todo el personal sin importar que sea público o privado.

Por la defensa del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que está en peligro por incumplimiento de los acuerdos.

Licitaciones ya.

Equipo de apoyo de la UI de la FSS de CCOO Comarques del Nord