Avui és 26 de desembre, la nostra festa local més màgica, ja que rebem als nostres patges reials que recullen les nostres cartes amb els millors desitjos. Des de Compromís per Vila-real volem que passeu unes bones festes i agrair-vos de tot cor la confiança que dipositeu en nosaltres cada dia perquè treballem per millorar la nostra ciutat, seguim a la vostra disposició per a tot allò que pugueu necessitar.

Som una ciutat gran a molts nivells, i hem de seguir creixent, però encara conservem la nostra essència de poble i per això som conscients de que són nombroses i diverses les necessitats del nostre veïnat. És imprescindible que no deixem ningú enrere, ja que cadascuna i cadascun de nosaltres, sense excepció, som i fem Vila-real. Seguim lluitant per una ciutat moderna i adaptada als nous temps, amb la nostra indústria ceràmica, els nostres cítrics, el comerç local, la nostra gastronomia autòctona, el dret a l’habitatge, la igualtat d’oportunitats, l’educació, el feminisme i, a més a més, la nostra cultura popular i les nostres tradicions, que guanyen eixe sentit tan especial en Nadal. Recepta tradicional Segur que molts gaudireu o haureu gaudit d’una bona paella amb pilotes, de l’Olla de Nadal o d’uns bons canelons: a casa meua, el segon dia de Nadal en toquen, fets per ma uela, que cada vegada compta amb més nets i netes contemplant-la per no perdre cap detall de la recepta tradicional, ni del farcit ni de la beixamel. Volem seguir al vostre costat i que seguiu confiant amb nosaltres, els nostres, els vostres, qui fa la nostra vida més senzilla, més bonica. Esperem de tot cor que aquestes festes estiguen plenes de somriures i esperança. Us desitgem un any nou carregat d’experiències enriquidores, d’aprenentatge i creixement. Estimades veïnes i estimats veïns, és el moment d’estar en família, d’estimar-nos, de celebrar que som una ciutat magnífica amb famílies i persones meravelloses. Portaveu de Compromís per Vila-real i diputada provincial