Los buenos proyectos políticos siempre han sido la esperanza de nuestro partido. También la mía. Los distingo a distancia. Por eso te escribo esta carta.

He vivido y convivido con las mejores ideas y sus líderes: Ramón Rubiales, Felipe González, Alfonso Guerra o Joan Lerma. Porque en política los líderes y las ideas importan. Fui en aquel tiempo una joven protagonista de una generación que se rebeló contra una dictadura y una derecha clasista anclada en la nostalgia. Nuestra bandera era la justicia social en libertad. No todo salió bien. Pero nunca he dejado de intentarlo.

Fui una humilde y entusiasta luchadora en una sociedad que ha alumbrado gente brillante como tú. Te conozco desde muy joven y sé de tus orígenes humildes en una familia que se ha desvivido por darte lo mejor. Yo era una persona en mi madurez y tú una joven de una nueva generación cuando nos encontramos en el proyecto renovado de José Luis Rodríguez Zapatero. Otro buen proyecto político que nos trajo la paz, la dignidad y el avance de los derechos civiles.

Te he conocido liderando la oposición y de alcaldesa en mi ciudad. He conocido tu coraje cuando te tocó hacer frente al peor Partido Popular. Ese que te decía de manera grosera que tú solo eras unos ojos bonitos de mujer. Un PP con mayoría, que te menospreció y acabó derrotado por la fortaleza de tus ideas.

Qué orgullosa me siento cuando te defines como una joven de ZP. Ese Zapatero que no pierde el brillo de sus ojos y que ha vuelto cuando más lo necesitábamos para llenar nuestros corazones de valor y recordarnos con orgullo quiénes somos. Ese líder generoso que nos recordó que con Pedro Sánchez nada está perdido. Que, como siempre, la victoria está en nuestra propia convicción.

Pero no solo debemos mirar hacia atrás con orgullo. Nuestro pasado es el buen cimiento sobre el que construimos nuestro futuro. Un futuro de cambio que debes afrontar con la determinación de siempre.

No conocen límites

Formas parte del valiente proyecto de Pedro. Apostó por ti, una ingeniera joven y solvente para ser ministra de Ciencia. No nos has defraudado. Te has convertido en un símbolo de una generación de mujeres que no conocen límites en su desarrollo.

Sé que Ximo y Pedro te han pedido que lideres el proyecto político para recuperar la Comunitat Valenciana para la izquierda.

Quiero creer que no dudarás en dar el paso. Que cuando el partido más te necesita serás la valiente mujer que muchos ya conocemos y liderarás el proyecto de Pedro Sánchez también en la Comunitat Valenciana. Eres nuestra mejor esperanza.

Me vas a permitir que con toda la humildad y desde el cariño que te tengo, te lance unos consejos de persona ya mayor que ha vivido siempre con pasión la política y siente devoción hacía tu persona. Porque deseo con fuerza tu éxito, convencida de que será el nuestro.

Trabaja con ese entusiasmo que tú tienes y que eres capaz de generar. Aléjate de guerras orgánicas. Las ambiciones personales son legítimas, pero nunca deben superar a la construcción de la esperanza que nos daría un proyecto colectivo, unido y ganador. Y necesitamos que ese proyecto esté liderado por alguien como tú capaz de recuperar la Generalitat valenciana.

En tu proyecto debes contar con todos y con todas. Respeta los territorios y el trabajo municipal, comarcal y provincial. No pongas límite a tu generosidad orgánica y respeta y suma el buen hacer de los que llevan años luchando contra la derecha.

El partido es un instrumento, desconfía de quienes hacen de él un fin en sí mismo. No es tu modelo, ni tu guerra. Tu misión es construir una mayoría social, ilusionar a esa nueva sociedad que tú conoces y tan bien representas y encabezar un proyecto que sea capaz de vencer a las derechas extremas para volver a un tiempo de avances y progreso. Sé nuestra esperanza.

Guardia pretoriana

El PSOE somos sus militantes y como nos ha enseñado nuestro secretario general, cuando la militancia se encuentra con un liderazgo valiente y con ideas, recibe todo su apoyo de manera clara y contundente. Los militantes son vuestra guardia pretoriana y deben temerla solo aquellos que anteponen su propia ambición personal a la esperanza de una victoria socialista.

Me decía sonriendo y con sorna un altísimo dirigente del PP «esperamos que el PSPV no defraude y haciendo honor de vuestra trayectoria estéis al menos 4 años en batallas internas y nos dejéis tranquilos». Les he contestado que nosotros nunca hemos temido a debatir sobre las ideas. Porque sobre esos debates se construye el proyecto socialista. Pero que pierdan toda esperanza. Si tú nos lideras, los socialistas destinaremos todos nuestros esfuerzos a luchar contra las ideas del pasado que los que hoy gobiernan nos quieren volver a imponer. Se le borró la sonrisa. Saben que estamos en el lado correcto de la historia.

Discúlpame si he dicho alguna cosa inoportuna. Achácalo a la edad y a la distancia con la que ahora veo las cosas. Esta carta responde a que quiero verte liderando el proyecto del PSPV y ver cómo llegas a ser la primera mujer presidenta de la Generalitat valenciana. Y no quiero que pasen décadas antes de que esto ocurra. Por eso te pido que nos unas a todos y a todas y que levantes la bandera de un nuevo tiempo, porque ten por seguro que los militantes te vamos a responder.

Abogada, exdiputada en Les Corts y exsenadora socialista