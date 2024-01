Avui es tanca definitivament l’acord de l’extrema dreta de Castelló amb l’aprovació d’un pressupost sectari i radical que sols accepta als que pensen com ells. Un pressupost que no té més projecte per la nostra ciutat que l’engany, els eventos i l’autobombo i on es fa evident el desconeixement enorme d’uns, i el negacionisme d’altres, dels grans reptes que tenim com a societat.

Cal advertir que des de juny del 2023, quan cap dels candidats a la investidura va obtindre els 14 vots necessaris per a tindre la vara de comandament de l’ajuntament i es va haver d’aplicar el que contempla la llei electoral en aquests casos per a fer la senyora Carrasco alcaldessa, el PP podria haver decidit governar en solitari i negociar amb els diferents grups per arribar a acords, però no ho va fer. Va preferir l’extremisme ultra, on es troben, i això són paraules seues, molt a gust. En aquests set mesos, la senyora Carrasco sols ens ha cridat per a parlar del fill predilecte de la ciutat. I això que el PP deia que volien ser moderats, primer engany. Avui la dreta ja ens ha dit que ens votaran en contra totes les esmenes, aplicaran el seu rodillo. Aquest és un segon engany, perquè asseguraven que volien ser el govern de totes i que són dialogants, però pels seus actes els coneixereu, i fan el contrari que diuen. El pressupost que avui aproven incrementa en 2,7 milions la recaptació d’impostos, i això que deien que els baixarien, augmenta també el nombre d’assessors de l’alcaldia, i això que deien que era «gasto político innecesario», i aquest mes, el govern de la dreta ja costa més diners a la gent de Castelló que el que costava el de l’Acord de Fadrell, i això que deien que era massa cost. Tres enganys en una votació. Però el pitjor és que retiren ajudes a la igualtat, eliminen polítiques mediambientals i socials, que no hi ha cap projecte educatiu nou, que retallen en cooperació i cultura, en rehabilitació d’habitatges i en manteniment d’instal·lacions esportives. El més greu és que tanquen centres juvenils i que no volen incrementar els contractes contra les plagues. En resum, si mirem les seues promeses i els seus actes, sabrem quina classe de política governa Castelló.