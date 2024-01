Ya sabes cómo son las calidades de los bloques de edificios que se construyeron en los años 80 y 90, en los que casi todo se oye. Nos comentaba un amigo mientras mirábamos la hoguera de San Antonio que en su edificio había oído una voz joven y femenina que normalmente no había escuchado con anterioridad.

Se lo comentó a su mujer, que todo lo sabe, y le dice que cree que la novia del hijo de los vecinos se había ido a vivir con ellos. Y me amplía la información diciéndonos que el novio de la hija de otros vecinos de más abajo le parecía que también se había ido a vivir con los suegros.

Es posible que, tanto en el piso de los primeros como en el de los segundos, haya espacio para que convivan ambas parejas de suegros, nueras y yernos. Pero es raro.

Es raro que, en una misma comunidad de propietarios haya dos familias en estas circunstancias. Pero es lógico.

Así como durante los años 80 y 90 hubo una política de VPO que permitía a los jóvenes iniciar su vida entre los 25 y los 30 años, independizándose de sus padres. Hoy, las administraciones públicas, por lo visto, no saben por dónde tirar.

No parece funcionar

El Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025 no parece funcionar. Quien tiene las competencias en materia de vivienda, que son las comunidades autónomas, no se aclaran ni mucho ni nada. Y los ayuntamientos creen que la cosa no va con ellos.

Y sí que va con ellos, ¡Y mucho! Porque realmente tienen en sus manos la mitigación del problema. Y si nuestros hijos no encuentran dónde independizarse o se irán a otros municipios menos tensionados o se quedarán en casa de sus suegros. Y eso, muy sano no debe de ser.

Urbanista