Ara fa un mes i mig, el company Ximo Puig, durant la celebració del Comité Nacional del PSPV, va anunciar que feia un pas al costat i abandonava la secretaria general de la nostra federació. El president que ens va retornar la confiança en les institucions, que va portar la dignitat, de nou, a la Generalitat Valenciana, obria un nou temps per a renovar i enfortir el projecte dels socialistes valencians.

Amb eixe ferm compromís d’iniciar una nova etapa amb tot el bagatge acumulat durant aquests huit anys de govern i més il·lusió que mai, encarem un procés orgànic on els i les militants elegirem a una nova secretaria general amb un únic objectiu: tornar a guanyar la Generalitat Valenciana en 2027 i que tornen les polítiques de progrés al govern valencià.

Perquè eixa és la identitat del Partit Socialista, construir polítiques que ajuden a la ciutadania, especialment els qui més ho necessiten, i reforçar els serveis públics. Hem treballat, treballem i treballarem sempre per les persones. Ara obrim la porta cap a un nou horitzó, des de la democràcia interna, el consens, el diàleg i l’aportació d’idees per fer del nostre un partit més fort i unit. Només així serem útils per al poble.

El meu suport i posició des del primer moment ha sigut clara i coneguda per tothom. Si volem recuperar les institucions que vam perdre el passat 23 de maig, necessitem un lideratge valent i un projecte amb idees. Per això hui reivindique en aquestes paraules la figura de la ministra i companya Diana Morant com a futura secretaria general del PSPV. Una dona humil, treballadora i amb capacitat de reformular el nostre llegat per a avançar cap al millor dels futurs.

La força del col·lectiu

Diana representa una forma de fer política que naix del poble, del municipalisme i el treball en equip. Al llarg dels seus anys com a alcaldessa va transformar la seua ciutat, Gandia, en un referent per a molts altres municipis valencians. Un treball de grup d’una persona que creu en la força del col·lectiu per a sumar sinergies i fer passos endavant. Una mirada decidida que ha portat també al Ministeri de Ciència i Universitat que hui dirigeix i s’ha convertit en un exemple a seguir en tota Europa.

I també, per descomptat, representa el feminisme i el valencianisme. Les dos millors banderes que ens representen als i les socialistes.

El futur del PSPV ha de tindre nom de dona, perquè els valencians i valencianes mereixem una presidenta que sàpiga fer de la igualtat i la lluita contra la discriminació un eix transversal en l’acció del Consell com ha sabut fer el president Puig en aquests hui anys. Davant el masclisme i el retrocés de la dreta extrema i l’extrema dreta, hem de ficar peu en paret i alçar la veu.

De la mateixa manera, necessitem ser més PSPV que mai i reivindicar la nostra identitat, la nostra llengua i la nostra cultura com a forma de viure. Mentre alguns ens imposen el que hem de llegir o com hem de parlar, els i les socialistes volem un lideratge que estime en valencià per dur endavant polítiques que defensen la nostra terra i l’autogovern.

En març acollirem ací, a la nostra província, a Benicàssim, el Congrés Nacional del Partit Socialista del País Valencià. El màxim òrgan de dedició, on ratificarem a Diana Morant com a primera dona Secretaria General. Una data on tancarem un procés orgànic per obrir el camí cap al 2027, quan tornarem a presidir la Generalitat i ficar, de nou, les institucions al servei de les persones.

El millor temps per als valencians i valencianes està per vindre i s’escriu amb D. Anem amb Diana!

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló