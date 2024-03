10 anys de Destaca

Aquesta setmana, en el marc de la fira de la ceràmica, Cevisama, hem presentat una nova edició d’una de les iniciatives de la que més orgullosos ens sentim. Una marca per a la nostra ciutat, més enllà de Vila-real: Destaca, que enguany compleix ja 10 anys.

La primera fira de transferència tecnològica de la Comunitat va nàixer el 2014, però no va eixir del no-res. Les coses no cauen del cel. Fa ja 10 anys, Destaca va ser el fruit d’un treball que vam començar des del 2011, quan, de la mà de la Fundació Globalis, Vila-real va ser la primera ciutat de la província en obtindre el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació. A partir d’ahí, vam començar a treballar junts amb la Universitat Jaume I, amb la creació de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, dirigida pel catedràtic Juan Carda. I aquest és l’element d’èxit més important, el de treballar junts.

Aquesta fira, per tant, és el resultat d’un treball de molts anys. Una dècada de trajectòria de Destaca que ha suposat, evidentment, un abans i un després d’oportunitats. Especialment, la fortalesa de la nostra fira és la capacitat d’ajuntar els quatre pilars que fan possible el canvi en una societat que mire cap a la innovació: l’Administració pública, el sector privat, el món acadèmic (especialment l’UJI, a través de la investigació i de la divulgació científica) i l’associacionisme. Ací vull també agrair a totes les entitats que s’han implicat en el Comitè organitzador de Destaca: Globalis, Port Castelló, ATC, FUE- UJI, ESCAL, CEEI Castellón, ITC, OCIT, Espaitec, Cambra de Comerç, Aeroport de Castelló...

L’èxit de la fira de ficar en comú les quatre potes de la innovació ha generat que també hi haguera molt d’interès per als pobles i ciutats dels nostres voltants, e inclús a nivell internacional.

Això va dur a crear Destaca en Ruta, que ha portat de moment el model de Destaca fins a Vinaròs, la Vall, Orpesa i l’Alcora. Evidentment, anem a continuar treballant en aquesta línia de compartir amb els pobles i ciutats dels voltants tot el nostre potencial, perquè junts i juntes som molt forts.

Edició especial

Enguany, aquesta edició dels 10 anys de Destaca serà una edició especial, amb una línia un poc distinta del que ha vingut sent fins ara. Vivim en un món en el qual els canvis són permanents i necessitem reflexionar i adaptar-nos. Per tant, en Destaca 2024 hi haurà moltíssima reflexió, balanç dels 10 anys i del que han suposat per a Vila real, per a la nostra economia, per al nostre entorn i per al nostre ecosistema innovador.

La fira, que celebrarem al novembre, tindrà dues parts. La primera tindrà que veure amb els nous usos de la ceràmica, en continuar amb la divulgació científica, importantíssima per a generar noves vocacions, i l’impuls de les startups i de les spin-ups i els seus possibles finançadors. Però, a més a més, convidarem a tots els ajuntaments d’Espanya que estan dins de la Red Innpulso de Ciutats per la Innovació a participar-hi. En l’any 2011 eren 47 ciutats i pobles els que formaven part d’aquesta xarxa nacional; en aquests moments, en som 90 en tota Espanya. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, en 2011 érem cinc municipis i hui en som 21.

Sinèrgies

Anem a convidar als municipis a fer una reflexió sobre el paper dels ajuntament en la innovació. Ara que pareix que es parla d’innovació en tots els ajuntaments, la innovació encara no forma part, amb la legislació en la mà, de les nostres competències exclusives. Si parlem el mateix idioma que les nostres empreses i emprenedors, els nostres estudiants, la universitat..., evidentment, aconseguirem més sinèrgies per a tots i per a totes.

No puc deixar d’agrair a totes les entitats i administracions que, al llarg d’aquests 10 anys, han fet possible convertir a Fira Destaca en l’esdeveniment de prestigi que és hui. A l’UJI i la seua rectora, Eva Alcón, al vicerector d’Innovació, David Cabedo, la Diputació, que ens ha facilitat un any més l’espai per presentar la nostra fira, i, per suposat al catedràtic Juan Carda i tot el seu equip en la Càtedra d’Innovació Ceràmica. Amb ells, junts i juntes, Vila-real avança.

Alcalde de Vila-real