Escuchar a los ciudadanos

Peñíscola cuenta con distintos órganos de participación ciudadana, consejos sectoriales consultivos a los que hemos ido convocando estos meses.

En los últimos días se han convocado los relacionados con la cultura y los deportes, en los que se han puesto sobre la mesa las ayudas municipales, que facilitan el desarrollo de la actividad de las distintas asociaciones, lo incentivan y agradecen.

También hemos tenido un encuentro de trabajo muy provechoso con los integrantes del consejo agrario. Es uno de los peores momentos de los últimos años para el sector, que está siendo injustamente castigado y ha salido a la calle a reclamar sus derechos. Sin agricultura no hay futuro y trabajaremos junto a ellos para, en la medida de nuestras capacidades, garantizar su continuidad.

Trabajaremos junto al sector por la mejora de la seguridad en el campo y vamos a estudiar la puesta en marcha de bonificaciones fiscales para fincas cultivadas, para promover así la actividad y frenar el abandono de este tipo de fincas rústicas. Además, presentamos al sector la posibilidad de crear una Feria de productores locales, El Mercat de Santa María, que podría ser semanal, en el núcleo histórico, donde vender su producto sin intermediarios.

También nos ocupamos de la amenaza que supone para los cultivos la fauna cinegética y dimos cuenta del resultado de la puesta en marcha de las jaulas de captura del jabalí, con un balance de más de 60 ejemplares capturados este año. Otra cuestión es la accesibilidad a sus fincas, es por ello que el área de Servicios se ha comprometido a la mejora inmediata del camino rural Vila-rojos.

Gobernar no es fácil, escuchar y trabajar por solucionar y mejorar las situaciones que se generan en un municipio no es sencillo, pero es un honor.ay quien parece que se presentó a las elecciones como quien se sienta ante una partida de cartas, pero la gestión pública es algo mucho más serio. Nosotros, comprometidos con los ciudadanos, confiamos en que para ganar en cercanía con quienes nos confían la acción de gobierno no hay que mentir ni alardear, hay que cumplir y trabajar.ay que saber escuchar y actuar.

*Alcalde de Peñíscola