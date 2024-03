FeminismoSindical

Con la resaca de nuestras fiestas patronales de la Magdalena nos levantamos el lunes con la vuelta a la normalidad de nuestras calles y la vuelta a nuestra rutina del día a día. Este pasado viernes fue un día especial para las mujeres castellonenses no solo por ser Magdalena si no también porque celebrábamos nuestro día, el 8M, el Día Internacional de la Mujer.

Aunque la programación de las fiestas no nos permitía movilizarnos en una manifestación con un recorrido tan amplio como otros años, sí que lo hicimos en una pequeña manifestación convocada por la Coordinadora feminista de Castelló, que llenó la calle principal de nuestra ciudad con un gran ambiente de celebración, empoderamiento y reivindicación. Al grito «Magdalena, feminista plena» volvimos a recordar a la sociedad que no nos van a parar, que vamos a seguir luchando por nuestros derechos y que no vamos a dar ni un paso atrás .

CCOO no faltó a esta convocatoria porque somos un sindicato feminista y defendemos la igualdad real y efectiva entre las mujeres y hombres todos y cada uno de los días del año y en todas y cada una de las empresas y los centros de trabajo.

Conciliación corresponsable

Nuestra acción sindical está siendo fundamental para erradicar discriminaciones, romper las brechas de género o implementar la conciliación corresponsable. Y nuestra capacidad de influencia en el marco legislativo a través del diálogo social está promoviendo normas igualitarias y, por lo tanto, más democráticas y más justas.

Por todo ello, este 8M pudimos proclamar orgullosas y orgullosos nuestro lema: Más sindicalismo, más feminismo. Un claro ejemplo de feminismo sindical es la subida del Salario Mínimo Interprofesional porque nos beneficia especialmente a las mujeres, porque somos nosotras quienes estamos en los sectores y ocupaciones con los salarios más bajos. Reducir la brecha salarial es feminismo sindical, pese a que la brecha sigue siendo muy alta, de un 18,6%, también es cierto que se ha reducido, especialmente a consecuencia de las subidas del SMI que hemos impulsado desde CCOO.

Garantizar y mejorar las pensiones también es feminismo sindical, porque mejoramos las pensiones con perspectiva de género. Un claro ejemplo es considerar como cotizados al 100% hasta 3 años los casos de reducción de jornada o excedencia por cuidado de familiares y/o menores, cuando años atrás eran en su mayoría las mujeres las que pedían este tipo de permiso.

Convenios

Implantar medidas de conciliación corresponsable en los convenios y en los planes de igualdad es feminismo. Luchar contra la violencia de género en las empresas incorporando en la negociación colectiva medidas para apoyar en el ámbito laboral a las víctimas de violencia de género es feminismo. También la lucha contra el acoso sexual en el trabajo es feminismo. Y es que en Comisiones Obreras actualmente las mujeres presentamos el 48% de la afiliación y el 43,5% son delegadas sindicales, esto nos demuestra que las mujeres nos estamos organizando para luchar por nuestros derechos, y es que solo queremos la igualdad en todos los aspectos de nuestra vida.

Secretaria de la Dona de la UI CCOO Comarques del Nord