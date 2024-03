Amb els sanitaris

La sanitat pública a la província de Castelló es troba en una situació com mai ha estat. Aquesta setmana ens hem assabentat que l’Hospital General perdia la seua directora mèdica i que els professionals mèdics dels hospitals de Vinaròs i La Plana han dit ‘prou’ i han deixat de fer operacions quirúrgiques fora del seu horari pel menyspreu del govern de Mazón. La situació ha arribat a un punt d’ebullició total i és una resposta clara a unes polítiques en matèria sanitària que no han complert les expectatives. Lluny de millorar el servei, l’estan empitjorant.

Aliances estratègiques

El Partit Popular, ara fa un any, prometia amb l’altaveu a la mà solucionar tots els problemes de la sanitat pública valenciana, però la realitat és que aquelles fórmules màgiques no han fet més que empitjorar la qualitat assistencial de la nostra sanitat. El conseller Marciano Gómez ha demostrat que les seues receptes no estan servint per a millorar pràcticament res. Les aliances estratègiques entre hospitals que servien per a alleugerar les llistes d’espera dels hospitals comarcals han estat tallades d’arrel amb la conseqüent disminució de cirurgies, però clar, com Gómez ha decidit ocultar les llistes d’espera deu mesos a l’any, no acabarem de vore exactament la magnitud del desastre. Els nous decrets faran que les llistes d’espera augmenten, la ciutadania patirà una pèrdua de qualitat assistencial i els professionals mèdics se sentiran desmotivats. I per a rematar-ho, la gran mesura sanitària del govern de Mazón, la de les macroàrees, naix sense cap diàleg i amb el rebuig dels sanitaris.

No podem permetre que la salut dels castellonencs i castellonenques estiga en mans d’un govern que pareix que la seua aposta per la sanitat pública siga aprovar normatives que van contra els professionals sanitaris. Des del PSPV diem prou a les retallades i exigim més recursos per a la sanitat pública, negociació i més diàleg social. Amb la salut de la nostra gent no es juga. La sanitat no admet demores i un servei públic de qualitat es construeix amb els professionals i no contra ells. Cal demostrar-lo al DOGV, ja no és prou aplaudir al balcó.

Portaveu de Sanitat a Les Corts pel PSPV-PSOE