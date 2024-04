Mente abierta y talante

Esta semana hemos recibido la visita del Director General de Costas, Puertos y Aeropuertos, Vicente Martínez Mus. Una visita anhelada por este equipo de gobierno. Y es que, todos a una, sabemos de la importancia que tienen nuestras playas como recursos naturales que tenemos en nuestro municipio, y que atraen cada año a miles de visitantes. Sin duda, es de agradecer el tener la posibilidad de mantener una reunión de trabajo con el director general, y su equipo, sin limitación de asuntos a tratar ni duración preestablecida, pudiendo acercarnos a visitar cada rincón de la localidad donde precisamos ayuda para obra o intervención técnica. Por ello, sirvan estas líneas para agradecer la disposición de Martínez Mus que, antes que capitán, fue marinero, y como alcalde ya tuvo que lidiar con la regresión de las playas y con la cerrazón de Costas por la inacción que condena nuestro litoral al ostracismo.

Expuestas las necesidades de Oropesa del Mar respecto a las actuaciones en dominio marítimo-terrestre y alrededores, in situ, con mente abierta, talante asertivo y buscando soluciones, consensuamos que el carril bici de les Amplaries no atravesará nuestra magnífica Playa Verde, la zona contará con un remodelado Sendero de los Elefantes, con nueva iluminación y con la finalización del sendero enlazando con Torre la Sal.

Esta legislatura será clave para estos proyectos. Como también lo será para el paseo en la zona de la Torre del Rey, cuya barandilla se restaurará. A estas iniciativas hemos solicitado agilidad para que se nos conceda autorización para el trasvase de arena a las playas de les Amplaries y Morro de Gos lo antes posible, y poder salvar la temporada de verano mientras llegan soluciones definitivas. Por último, hemos trasladado la voluntad de Oropesa de colaborar entre ambas Administraciones para que, una vez tengamos la DIA, es decir, la Declaración de Impacto Ambiental sobre las obras de reparación en el Canal de l’Illeta, nos ayuden desde la Dirección General de Costas en los trámites de elaboración requeridos. Porque como dije desde el primer momento, el cierre del canal de l’Illeta quizás no sea una panacea que nos devuelva la espectacular playa Morro de Gos que teníamos, pero su cierre sí ayudará, y mucho, a que la playa no se desangre cada temporal y, por tanto, se mitigue su regresión. Y por ello, como alcaldesa de Oropesa del Mar defenderé la necesidad de acometer esta pequeña obra cueste lo que cueste. No podemos permitirnos perder ninguno de nuestros recursos naturales porque de ellos depende nuestro principal motor económico, como es el turismo, del que pende el sustento y el futuro de muchas familias, así como el de cientos de viviendas de propietarios que han elegido Oropesa para vivir o para invertir sus ahorros.

Alcaldesa de Oropesa del Mar