Nueve de abril del 2023. Un triple de Óscar Alvarado da la victoria en el último suspiro al entonces TAU Castelló sobre el Movistar Estudiantes, el rival de los rivales en una LEB Oro en la que el conjunto madrileño lleva ya tres temporadas.

Este miércoles (29 de noviembre del 2023) a noche, el Ciutat de Castelló (20.30 horas) espera vivir un desenlace igual, aunque este Estudiantes parece más fiero, si cabe, a pesar de que viene de sufrir su segunda derrota, por un punto (91-92), en el WiZink Center, ante el Real Valladolid.

La percepción de Juan Antonio Orenga

No ha tenido mucho tiempo Juan Antonio Orenga, ex del Ramiro, tras la derrota ante el Grupo Alega Cantabria (91-80) que devuelve al Amics a los números rojos (4-5). El exseleccionador nacional dispone de Calvin Hermanson, pero no de Tanor Ngom, recuperándose de una rotura de fibras en el dorsal.

«No puede volver a ocurrir lo de los dos primeros cuartos del sábado [55 puntos al descanso encajados en Torrelavega], porque es la segunda vez que nos pasa y luego vamos a remolque», indica Orenga, para quien este partido con mayúsculas llega «muy pronto».

Orenga considera que el Estudiantes «es, si no el mejor, uno de los dos mejores equipos» de la categoría. «No son ni uno ni dos jugadores, sino 10 a los que tienes que defender», evaluó el castellonense.