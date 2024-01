No están siendo buenos tiempos para el Amics del Bàsquet esta temporada 2023/24. Los resultados no han acompañado hasta el momento y el equipo que dirige Juan Antonio Orenga (15º) necesita reaccionar lo antes posible para no pasar más apuros de los previstos ya que las siete derrotas consecutivas que acumula empiezan a ser una losa demasiado pesada.

En este sentido, y con el fin de pelear por el primer triunfo del año con un aliciente más, el club de la capital de la Plana ha fijado entrada libre para el encuentro que esta tarde-noche, víspera de Reyes, le enfrenta al Leyma Coruña en el Ciutat (20.30 horas). «Necesito que la gente venga a animar. Sé que es la Cabalgata de Reyes, pero se pueden venir cuando termine», aclamó el técnico castellonense. Se prevé un partido muy complicado ante uno de los rivales más potentes de la LEB Oro, que llega en la tercera posición de la clasificación y con una racha de cuatro victorias consecutivas, pero los castellonenses no descartan dar la sorpresa y empezar al año con buen pie. Un encuentro complicado «Es uno de los claros aspirantes al ascenso; cuenta con una plantilla muy compensada y con jugadores muy contrastados que están jugando a un nivel muy alto. El vestuario está jodido porque todos queremos ganar y, para hacerlo contra Leyma Coruña, tendremos que hacer un partido perfecto», apostilló Orenga. Para este choque, el entrenador del Amics Castelló seguirá sin poder contar con Tanor Gnom y Calvin Hermanson, de ahí que pidiera al año nuevo «salud» tras ver cómo las lesiones y las molestias musculares han minado considerablemente el rendimiento de su equipo en el presente curso.