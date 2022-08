Tema Cavani: El Villarreal esperará a cerrar su clasificación europea para valorar el fichaje de un delantero

El Villarreal esperará al desenlace definitivo del play off de la Conference League ante el Hadjuk Split para valorar el fichaje de un nuevo delantero antes del cierre del mercado. El Submarino parte con una buena renta de dos goles tras ganar anoche por 4-2 al equipo croata, pero el club quiere asegurarse el pase definitivo a la fase de grupos de la tercera competición europea para decidir si apuesta por incorporar algún jugador más a una de las mejores plantillas (sino la mejor) que ha tenido el Villarreal a lo largo de su historia.

El nombre de Cavani aparece en todas las listas de rumores relacionadas con el Villarreal desde principios de verano. Incluso desde muchos altavoces, tanto mediáticos como otros como por ejemplo Juan Román Riquelme, le sitúan ya como jugador amarillo. Se ha llegado a anunciar que pasaba la revisión médica en el día de hoy. De momento, no existe ningún acuerdo firmado con el futbolista, ni tampoco se ha efectuado una oferta por escrito. Es cierto que el propio Emery ha contactado con el uruguayo y que se le ha comunicado que se halla en la lista de candidatos, pero sin compromiso alguno, aunque el jugador sigue entrenando por su cuenta y sin equipo desde que concluyó su compromiso con el United.

Muchos efectivos en ataque

El Villarreal cuenta en estos momentos con cuatro delanteros en plantilla más la opción de Gio Lo Celso, quien ha jugado como enlace con el ataque en muchos partidos con un solo punta. La nómina de atacantes está formada por Morales, Danjuma, Gerard Moreno y Jackson, que aunque con dorsal de filial ha sido fijo con el primer equipo en la pretemporada y en el estreno liguero en Valladolid.

No era intención del club amarillo firmar más delanteros. De hecho, en el hipotético y no esperado supuesto de que no se lograse la clasificación para la fase de grupos de la Conference, la posibilidad de firmar un delantero estaría totalmente descartada. En caso de que el 25 de agosto, tras el partido de vuelta en Split, se confirmarse el buen resultado del partido de ida (4-2), el club valoraría la posibilidad de reforzar el ataque, aunque entraba en sus planes iniciales, pero intentando satisfacer los deseos de Unai Emery de contar con otro efectivo para su juego ofensivo, en previsión de posibles lesiones.

Emery quiere un delantero más

Emery ha expresado públicamente en repetidas ocasiones que quiere un delantero más. Ha sido claro y taxativo en su intención que ha trasladado al club. Incluso ha hecho declaraciones en el sentido de que Cavani sería una magnífica opción. El técnico mantiene que su solicitud se basa en una previsión de futuro, con el antecedentes de la pasada temporada de las lesiones de Danjuma y Gerard. Una argumentación basada en lo que vivió en el tramo final de la pasada campaña. El club, por otra parte, como es lógico pone la vista en su fair play financiero, en el que todavía necesitaría rebajar masa salarial.

Cavani y más opciones

Con todo ello, la opción de Cavani sigue en la mesa pero no la única que maneja el Villarreal para el supuesto de que opte, como reclama Emery, reforzar la delantera. De momento, a la espera de superar la ronda ante el Hadjuk. El club sigue con su política de vigilar el equilibrio financiero.

Tema Foyth

Es jugador del Villarreal y el club no está dispuesto a negociar ofertas por 30 millones y cesión de futbolistas. El defensa argentino tiene un precio y no hay otro plantemiento que una venta por 42 millones, la cifra que marca su cláusula de rescisión. El Barça ni puede abonar esa cantidad, ni el Villarreal negociará otro tipo de traspaso. Hay que recordar, que a pesar de las famosas palancas de Laporta, el club azulgrana todavía no ha podido inscribir a Kounde, uno de sus fichajes estrella. Salvo una palanca milagrosa, Foyth continuará en el Villarreal.