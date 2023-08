Quique Setién, técnico del Villarreal, afirmó que le hubiera parecido "oportuno" que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, dimitiera, tras los actos que protagonizó tras la final Mundial de fútbol que ganó la selección española femenina el pasado domingo.

"Creo que ya se ha manifestado todo el mundo y que ha quedado muy claro que su comportamiento es inaceptable. Un comportamiento que nos ha sorprendido a todos y que trasladó una imagen de nuestro fútbol que nos ha hecho mucho daño", dijo Setién.

"Estos comportamientos no deberían suceder, por lo que me parecía oportuno que dimitiera", añadió.

Sobre el partido ante el Barcelona

El técnico explicó que aunque no se alegra de la lesión del centrocampista del Barcelona Pedri, considera "un alivio" que no pueda jugar este domingo en La Cerámica, ya que lo calificó como un futbolista diferencial.

"Nunca se sabe qué puede pasar con las bajas del rival, ellos tienen una gran plantilla, pero es verdad que tienen bajas importantes. Es el caso de Raphinha, que aquí el año pasado hizo un partidazo. Estamos hablando de jugadores importantes, pero sabemos que en el banquillo tienen jugadores de mucha calidad que pueden suplirlos sin problemas", indicó.

"En el caso de Pedri, sí que me parece un jugador diferencial. No me alegro que se haya lesionado, pero es un alivio. Ya lo vimos el año pasado aquí, somos conscientes de la capacidad que tiene de leer el fútbol cerca del área. Es un jugador extraordinario, por lo que es un alivio que no juegue", insistió.

Por su parte, aseguró que no tiene una rivalidad especial con el Barcelona, a pesar de su pasado en el club catalán. "El Barcelona me parece una entidad con un prestigio de muchísimos años y de mucha historia. Yo he pasado por ese club un tiempo, ocho o nueve meses, y estoy encantado haber pasado y vivido esa historia. Nada más", apuntó.

Sobre los últimos duelos ante el conjunto catalán, que lleva una dinámica muy positiva en sus visitas al Villarreal, señaló que "los partidos frente al Barcelona han sido bastante disputados y equilibrados, ganaron ellos, pero", dijo, "pudimos puntuar vosotros".

"Para ganar a equipos como el Barcelona, hay que hacer un gran partido y hay que ver también cómo están ellos y qué punto de inspiración tienen. Son equipos que incluso estando bien son difíciles de controlar", prosiguió.

Yeremy, en la convocatoria

El técnico avanzó que el internacional español Yeremy Pino volverá a un convocatoria, tras un mes de baja, aunque no aseguró que vaya a tener minutos de juego. Por contra dejó entrever la vuelta de veterano Raúl Albiol al eje de la defensa.

"No es fácil elegir para la posición del centro de defensa. Raúl está muy bien, tengo duda de si podría jugar todo el partido, aunque creo que sí. Lo mismo de Mateo y de Mandi, que están a un alto nivel. Por lo que llevo toda la semana pensando qué jugador va a ser el mejor de cara este partido", comentó.

Sobre una posible salida de Trigueros

Preguntado por la posible salida del equipo de Manu Trigueros explicó: "Es un jugador al que le tengo mucho respeto. Es verdad que he hablado con él y le he dicho que las posibilidades de tener minutos no son fáciles. Por lo que si considera que quiere salir, lo entenderé perfectamente. Mientras que si se queda, lo respetaré e intentaré darle los minutos que pueda. Es un chaval extraordinario, sé que no me va a generar ningún problema, y por ello se ha ganado el respeto de todos".