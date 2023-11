José Rojo Martín, Pacheta, ha ofrecido una jugosa rueda de prensa antes de que el Villarreal CF viaje a Lárnaca (Chipre), escenario designado por la UEFA para el partido frente al Maccabi Haifa de este jueves, a las 18.45 horas, debido a que el conflicto bélico entre Hamás e Israel impide jugar en el estadio Sammy Ofer. El burgalés afronta una peculiar situación: se sentará en el banquillo del AEK Arena y el domingo en el Cívitas Metropolitano frentre al Atlético de Madrid, bajo la alargada sombra de Marcelino García Toral, quien podría relevarle en el próximo parón por selecciones.

Aquí van las mejores frases de la rueda de prensa:

¿Cómo está?

"Tengo 55 años y una experiencia de 35 en el fútbol. Intento aislarme de todo y ¿sabéis cuál es mi confianza? La cara de los jugadores cuando les hablo. Estoy obligado a ganar, pero sé que la confianza de los jugadores y de mi cuerpo técnico va a dar sus premios. Soy optimista y creo que vamos a ganar en Chipre y el domingo. Sé que hay mucha gente que quiere mi puesto de trabajo, este es un equipo grande, pero estas situaciones se suelen dar cuando no ganas; entonces, debemos seguir y trabajar para ganar”.

Con fuerza

“Este trabajo mío es apasionante: cada tres días, los gatos están en la barriga… hay muy pocas profesiones así. Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Soy un apasionado, y es lo que les intento transmitir a los chicos, esa pasión. Debemos ser más valientes, agresivos y más osados”.

Cuestionado

“Siempre estoy bajo la lupa. Aquí tienes exámenes finales cada tres días, tenemos que convivir con esto. No hay ninguna diferencia o presión en mi cabeza con respecto a hace un mes. Tengo que pensar en lo mío, que es lo único que me puede salvar. Que los jugadores sigan creyendo en mí y mejorar lo que hacemos mal”.

¿Cómo ve a los jugadores?

“Deben adquirir ese nivel de activación, porque si están en esta plantilla, es porque tienen unas características para estar en una plantilla de este nivel. Si los jugadores están más decaídos, deben ponerle pasión y los cinco sentidos a aquello que estás haciendo. Mi trabajo es que estén conectados".

Palabras para Parejo

"Es un gran jugador: muy buen futbolista, un jugador que me gusta, no lo voy a descubrir ahora. Todas las personas tenemos momentos, pero Parejo te da un criterio y un equilibrio con y sin balón enorme. No puede jugar siempre porque debe descansar y hay más compañeros, pero es un jugador que da tanto fuera como dentro del campo. Siempre en mi equipo. Debemos buscar su mejor versión”.

Siente el respaldo

“He sentido detalles verdaderamente maravillosos. Esta es mi fuerza, y la que me da toda la tranquilidad y pasión que tengo. Si me giraran la cara, sentiría que no me creen, pero siento que el vestuario que me quiere. No me van a ver llorar. Esto es parte del trabajo. Y a la afición no me la van a quitar”.

Un partido inusual: sede neutral, sin público...

"Vamos a exponer a los jugadores a lo que se van a enfrentar: lo hemos trabajado y lo trabajaremos. Tenemos que hacer cambios, porque tenemos gente en distintas circunstancias. Es importante para que todo el mundo se sienta importante en esta plantilla. Debemos ser eficaces en las dos áreas”.

Bajas

“Alfonso [Pedraza], Denis [Suárez], [Francis] Coquelin y Juan [Foyth] son baja. Gerard [Moreno] no viaja: tenemos con él un plan en el que estos momentos nos dificulta jugar cada tres días, pero para el domingo está. Yeremy [Pino] viaja, a ver si le podemos dar unos minutos, para inicio no está. Aissa [Mandi] via: habrá que ver el tema del hombro. Pepe [Reina] jugará de inicio”.