El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, ha salido al paso en la noche de este domingo sobre las acusaciones de que el Submarino se había negado a disputar la prórroga en el partido de dieciseisavos de final frente al Unionistas de Salamanca, que fue suspendido tras el 1-1 de los 90 minutos reglamentarios por el colegiado Busquets Ferrer, debido a reiterados apagones de la lua en el estadio Reina Sofía.

Ya de regreso al Hotel Vincci Ciudad de Salamanca, donde se encuentro hospedado el equipo, el dirigente del Submarino ha analizado todo lo sucedido en el recinto salmantino.

Situación complicada

"La verdad es que han sido un tema que no esperábamos, ha empezado a fallar la luz y al final ya era complicado seguir, de tal forma que el árbitro ha decidido suspender el partido".

"No hemos dicho que no queríamos jugar"

Nosotros no hemos dicho nada de que no queríamos jugar, una vez se ha suspendido, estábamos expectantes para ver que pasaba. Además, para nosotros era mejor jugar, ya que no teníamos nada preparado, sin comida ni cocineros, el avión se queda un día más, con el incremento de costes que eso supone. No hemos dicho nunca que no queríamos jugar. Ha sido unas decisión del árbitro.

Su opinión sobre las declaraciones presidente Unionistas

He visto unas declaraciones del presidente del otro equipo, no sé de dónde sale eso, nosotros lo hemos dicho.

Además, repito que al que más perjudica eso es a nosotros, ya que además del trastorno logístico, se suma que nos quedamos con un día menos de descanso, lo que nos trastoca de cara al partido de las Palmas del próximo sábado.

Es incómodo para nosotros estar un día más, y lo que no hemos hecho nosotros es fundir la luz como se ha fundido.

¿Qué ha dicho el árbitro?

El árbitro no nos ha dicho nada, ha salido a ver y a decidir, justo en ese momento han fallado focos. Y tras ver eso, ha entrado y ha decidido que no se jugaba. Justo en ese momento estábamos preparados para salir a calentar otra vez.

¿Qué ha pasado antes de la prórroga?

La historia es que el árbitro no he visto claro que se pudiera seguir, que pudiera fallar la luz una vez comenzado y ha decidido acabar y que no se jugara. En la segunda parte ya estaba fallando mucho.

¿De dónde sale que no queríais jugar?

Le verdad es que no sé de dónde sale que no queríamos jugar, para nosotros era mucho mejor jugar y volver a casa para preparar el partido del sábado. Repito que no hemos dicho nada y no hemos influido en la decisión.