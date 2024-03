Villarreal CF | Una cantera referente en Japón

El Kashima Gakuen, equipo juvenil de la Kashima Academy de Japón, viajó el pasado mes de febrero por vigésimo segundo año consecutivo a Vila-real para empaparse del modelo de la Cantera Grogueta. El club es de una pequeña ciudad llamada Kashima, en la provincia de Ibaraki, y tiene aproximadamente la misma población que Vila-real.

Los jóvenes jugadores tienen edad juvenil y están becados, la mayoría, dentro del programa del club nipón. Y los más de 30 prometedores futbolistas que aterrizan en España viven una experiencia inolvidable. Con esta iniciativa, los jugadores japoneses, durante una semana entrenan y juegan en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, para aprender sobre el modelo del fútbol base del Villarreal CF.

Visita a la Ciudad Deportiva. / Villarreal CF

Este año, se organizaron seis amistosos entre el equipo japonés y los juveniles y cadetes del Villarreal CF y el CD Roda. En estos partidos, los jugadores asiáticos demostraron el gran crecimiento que les ha proporcionado esta iniciativa durante los últimos años. Masato Suzuki, entrenador del Kashima Gakuen, hizo énfasis en el crecimiento que han experimentado los jugadores japoneses con esta iniciativa: «Afortunadamente, el equipo ha crecido. Además, como entrenador que soy, creo que si estás en un país insular como Japón y no miras hacia afuera no puedes desarrollar jugadores que puedan algún día jugar en la escena mundial, y no puedes crecer. Por eso me gusta aprender mucho del gran club que es el Villarreal para actualizar cada año mis conocimientos».

Intercambio de presentes entre las dos directivas. / Villarreal CF

Evolución

Además, Suzuki reconoce en más de una ocasión que sigue al Villarreal desde Japón y en estos más de 20 años de convenio ha visto una clara evolución del club. «Después de haber visitado al Villarreal durante más de 20 años, soy muy consciente de hasta qué punto ha crecido el club. La calidad de los jugadores es evidente, pero también siento que las instalaciones han crecido mucho al mismo tiempo. Nos inspira aprender de ello y trabajar duro en Japón», afirma Suzuki.

Con este acuerdo, en parte gracias a la colaboración de Yuriko Saeki --la japonesa que trabaja en el Departamento de Administración de Fútbol y Competiciones de la entidad amarilla--, y a Fernando Roig Negueroles, tanto el Villarreal CF como el club japonés salen beneficiados, ya que el Kashima Gakuen obtiene una oportunidad para hacer crecer a sus jugadores y establecerse como un club importante en Japón, y el Submarino expande su marca en el continente asiático.