Villarreal | Marcelino, antes de reencontrarse con el Olympique de Marsella: "No me arrepiento de nada"

Regresa a la que fue su casa tan solo por dos meses. Su salida no fue la más idónea, pero Marcelino García Toral se marchó con la cara alta y la conciencia tranquila. El ahora entrenador del Villarreal CF quiere dejar de lado su paso por el Olympique de Marsella, disfrutar del presente y vivir la experiencia de ser el entrenador visitante en el Stade Vélodrome, donde afirma que se respira una gran atmósfera.

Conciliador, sin rencores y con ganas de seguir superando rondas en la Europa League, el técnico amarillo confía en el momento de su equipo, respeta el nivel del Marsella y está convencido de que, pese a la dificultad del rival, el Submarino está en condiciones de pasar de ronda y refrendar su buen momento.

El momento del equipo

“El equipo llega bien. Ya son varias semanas en las que el equipo ha competido bien y ha hecho buenos partidos. Ahora, además, estamos sacando buenos resultados. Y encima venimos a este gran escenario a afrontar una bonita eliminatoria ante un gran rival. Estamos concentos de estar en esta situación en la que estamos de afrontar un duelo tan bonito y a la vez importante”

Su etapa en el Marsella

“Ilusión y expectativas buenas de afrontar este partido. No medimos a un rival de entidad, un gran club, estamos en una eliminatoria muy atractiva. No creo que condicione mucho el hecho de que yo haya entrenado al Marsella esta temporada. Han pasado otros entrenadores y el actual lleva muy poco. No creo que el hecho de que yo los conozca sea muy importante”.

¿Qué recibimiento espera?

“No me siento para nada protagonista, porque los protagonistas son los jugadores. Los entrenadores debemos estar en un segundo plano. Tampoco me he parado a pensar lo que me espera. He tenido la suerte de ser en este maravilloso estadio entrenador local, con un ambiente diferente y especial. Y ahora voy a tener la suerte de poder vivir la experiencia de ser el entrenador visitante y disfrutar también de todo lo que se genera en este magnífico estadio”.

El factor Aubameyang

“Estábamos convencidos de que iba a ser una magnífica incorporación, como así está quedando demostrado. Lleva siete goles en la Europa League y esperemos que no nos marque a nosotros. Vamos a intentar que ante el Villarreal pase desapercibido. Vamos a buscar minimizar sus acciones. Aubameyang es un gran delantero y un gran jugador que será muy complicado de parar”.

La evolución del OM y si tiene rencor

“No puedo evaluar su evolución. Estamos viviendo vidas paralelas: dos buenas plantillas, muy buenos jugadores y ambos estamos yendo de menos a más. No tengo ningún reproche a nadie en Marsella. Estoy ilusionado y esperanzado en mi nueva etapa en el Villarreal, con la mentalidad puesta en poder pasar la eliminatoria y seguir avanzando en la Europa League. Estoy muy motivado con el actual proyecto del Villarreal, y eso es lo único que me preocupa”.

Ismael Mateu

¿Qué supone enfrentarse al OM?

“Cuando vi el sorteo, pensé en que sería una bonita eliminatoria, entre dos equipos de muy buen nivel, competitivos y que será todo muy bonito. Cuando llegué aquí me hubiera gustado cumplir el contrato que firmamos; diferentes circunstancias lo impidieron y ahora solo hay que pensar el presente. El pasado son experiencias vividas y de las que debemos aprender. Ahora toca centrarse en disfrutar del duelo ante un gran equipo y disfrutar del escenario donde nos vamos a enfrentar”.

¿Hay arrepentimiento?

“Nos fuimos porque así se consensuó con ambas partes. Luego otra parte cambió de decisión. Son las circunstancias de la vida. Todos debemos tomar decisiones y cada parte tomó la suya. Insisto en que fue una experiencia del pasado que me sirvió de experiencia; una experiencia que me ha servido para aprender y reflexionar. Y ahora vivo el presente. No tengo ningún arrepentimiento por habernos ido cuando nos fuimos; y, por supuesto, nada que reprochar a nadie, puesto que fuimos consecuentes con lo que sentíamos en ese momento”.