Es uno de los capitanes del Submarino, uno de los referentes dentro y fuera del vestuario. Gerard Moreno no escondió este miércoles, desde las entrañas del Stade Vélodrome, que en el Villarreal CF hay muchas ilusiones depositadas en la Europa League.

Tranquilo, sensato y consciente de lo mucho que se juegan, el killer de Santa Perpétua de Mogoda ha analizado cómo llega el conjunto amarillo al enfrentamiento de este jueves (21.00 horas) ante el Olympique de Marsella, así como la situación de los galos y qué espera de una eliminatoria que considera muy igualada y que se prolongará, según su punto de vista, los 180 minutos.

Con toda la ilusión

“Competición que nos gusta a todos, que históricamente se nos da bien. La afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Tenemos un rival complicado, pero venimos con ganas de hacer un gran partido. Queremos hacer un buen partido, porque tenemos ilusión por hacer cosas importantes en Europa”.

El reto de la Europa League

“La Europa League es un reto muy importante, un reto muy bonito. Tenemos ilusión por seguir nuestro camino y hacer algo importante. Es una competición bonita, con enfrentamientos bonitos ante rivales potentes y poderosos, como también lo somos nosotros. Estamos enfocados al 100% para conseguir llegar lo más lejos posible. Insisto en que todo el equipo está mentalizado en este reto tan bonito que tenemos en Europa”.

Virus estomacal

“Llevamos algunos días con varios jugadores que tuvieron un virus, pero llegamos todos ya al 100%. Pueden pasar estas cosas, pero queremos estar todos sanos y en perfectas condiciones, que es como afrontamos el partido ante el Marsella”.

Gerard Moreno (Villarreal): “Tenemos ilusión de hacer cosas importantes en Europa” / ISMAEL MATEU

Su relación con Pau López

“He estado tres años con Pau López y tenemos una gran amistad. Es una alegría poder verlo, pero él defiende lo suyo y yo lo mío. Dentro del campo no seremos amigos. Yo quiero ganarle. Luego todo volverá a la normalidad, pero evidentemente buscaré marcarle y ganarle”.

Sobre el nivel del Marsella

“Es un gran club y tiene un gran equipo. Su plantilla es muy completa, con grandes jugadores y, además, tienen un gran estadio con una afición que aprieta mucho. El míster les conoce y hemos preparado el partido a conciencia. El Olympique de Marsella ha mejorado en las últimas semanas, al igual que nosotros, que estamos en una buena dinámica. Hemos trabajado el partido, sabemos cómo competirle y con qué armas podemos hacerle daño. Será un partido muy competitivo y complicado, estamos seguros”.

Prueba de fuego

“Este partido no es definitivo. Es una eliminatoria de 180 minutos, debemos saber jugar a dos partidos. El propósito es seguir con la buena dinámica que llevamos y con la línea de juego de los últimos encuentros. No creo que sea el partido más importante hasta la fecha de la temporada, porque hubo otro: el duelo ante el Rennes. Pero sí que es una eliminatoria que será muy complicada y que no se decidirá hasta el final de los 180 minutos, ya que la veo muy igualada”.