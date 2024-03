Vídeo | Momentos de pánico en Vila-real con los ultras del Olympique

Vila-real vivió el jueves por la noche algunos momentos de pánico. Pese a que el día había transcurrido con total normalidad en las horas previa al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Europa League entre el Villarreal y el Olympique de Marsella, fue acabar el partido y se dio una situación de cierta tensión que puso en alerta a los miembros de los cuerpos de seguridad del estado y que, por fortuna, se resolvió sin incidentes.

Al parecer, un grupo de aficionados del conjunto francés salió corriendo del autobús que debía trasladarles a València a la conclusión de la eliminatoria y se pusieron a correr por las calles de Vila-real. La escena hizo saltar las alarmas entre los vecinos de la zona, que rápidamente salieron a los balcones de sus viviendas para ver lo que estaba sucediendo al escuchar cierto alboroto. Se oyeron gritos, pero no se sabía muy bien qué sucedía.

Una pelea entre franceses

Desde el club 'groguet' no se tiene constancia de que hubiera incidentes entre aficionados sino que el balance fue muy positivo ya que se tuvo controlada en todo momento a la afición llegada desde Marsella, más de un millar de seguidores para ser exactos.

Al parecer, lo que realmente sucedió en aquel autobús fue una pelea entre los mismos aficionados del Olympique, que hizo que el resto saliera corriendo despavoridos. A esas horas de la noche cuando estaba previsto el traslado de los franceses ya no quedaban aficionados del Villarreal por las calles.

Colegios cerrados

Cabe recordar que, al ser declarado de alto riesgo el encuentro entre el Submarino y el Olympique, desde el Ajuntament de Vila-real se decretó el cierre de algunos colegios cercanos al Estadio de la Cerámica para evitar problemas con los seguidores franceses y algunos comercios de la zona también optaron por no abrir sus puertas para no tener que sufrir algún tipo de acto vandálico.

Sin mobiliario urbano a la vista

Además, a los que sí optaron por abrir se les recomendó que no tuvieran el material urbano (sillas y mesas, básicamente) a la vista, con el fin de que no pudieran convertirse en 'armas arrojadizas' en caso de que hubiera problemas con los ultras del Olympique, caracterizados por sus actuaciones violentas en distintos desplazamientos. Por fortuna, todo transcurrió con total normalidad y no hubo que lamentar daños personales ni materiales.