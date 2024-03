Un central que se consolida como referente en el Villarreal

Necesitaba quitarse ese mal sabor de boca que le dejó el partido de ida de los octavos de final ante el Olympique de Marsella, en el se marcó el 2-0 en propia puerta y cometió el penalti del 3-0. Suyo fue el golazo de cabeza del 3-0 en el Estadio de la Cerámica de la casi remontada ante los franceses y fue clave en defensa en la victoria en el derbi ante el Valencia del pasado domingo. Yerson Mosquera, con solo 22 años (Apartadó, 22/05/2001), se está consolidando como un referente en la defensa del Villarreal CF.

Pese a que llegó como un desconocido para la gran mayoría del público groguet, cedido sin opción de compra por el Wolverhampton Wanderers, el internacional absoluto por Colombia, que precisamente se enfrentará a España (con Gerard Moreno y Álex Baena) este próximo viernes en Londres, está convenciendo tanto a Marcelino García Toral, a su cuerpo técnico, a sus compañeros y a toda la familia grogueta en general.

Marcelino realiza mucha terapia en lo táctico con el joven Yerson Mosquera desde su llegada al Villarreal. / Villarreal CF

Feliz por ganar el derbi

Para el futbolista cafetero, la línea que lleva el Submarino es admirable y determinante para su remontada liguera. Es más, se congratuló por el éxito obtenido ante el conjunto che. «El triunfo ante el Valencia fue muy importante para nosotros. Ganar un derbi siempre es especial. La verdad que el rival fue muy competitivo, pero gracias a Dios pudimos lograr tres puntos que nos permiten seguir en buena dinámica y escalando posiciones en la tabla», argumentó.

Según considera el zaguero, «la clave para el buen hacer del Villarreal en estos momentos está siendo el trabajo colectivo y la unidad de todo el equipo. Así están llegando los buenos resultados».

Mosquera disputa el balón ante Samu Omorodion. / VILLARREAL CF

Adaptado a España

Un Mosquera que se está adaptando rápidamente tanto al fútbol español como al día a día del conjunto amarillo. «En lo personal estoy muy contento. El club me está ayudando mucho y me está dando todas las facilidades. La gente de aquí, de la Comunitat Valenciana, me está tratando muy bien y pienso que eso es fundamental para la adaptación de un jugador», expresó.

Yerson tiene claro que para que lleguen los éxitos en el plano personal debe «dar el máximo» tanto en los entrenamientos como en los partidos.

«Yo solo quiero trabajar, mejorar y aportar todo lo mejor de mí por el bien del equipo y de mis compañeros», insistió un ilusionado internacional colombiano.

Buena participación

El cafetero ha disputado 9 partidos entre LaLiga y la Europa League desde que llegó en enero (solo no ha disputado minutos en el 0-0 en casa ante el Cádiz), con 591 minutos, 7 titularidades y un gol, el anotado ante el OM en Europa.

El central reconoció, a su vez, que «fue una lástima lo de la Europa League, pero debemos mirar hacia delante y pensar en la buena racha que tenemos en LaLiga y seguir mejorándola», finalizó un proyecto de defensa de primer nivel en el fútbol de élite.