La crónica | El Villarreal B cae con las botas puestas en Oviedo y se hunde en el fondo de la clasificación (2-1)

El Villarreal B empezó el partido como colista de la categoría y, lamentablemente, acabó el encuentro en la misma posición. Otra vez, como un bucle en las últimas jornadas, los errores iniciales le pasaron factura a un equipo que jugó un gran partido, pero le faltó consistencia detrás, en el centro del campo y también delante, donde últimamente le está costando tanto marcar. La situación, la verdad, pasa de castaño a castaño-oscuro porque ahora la permanencia está a cuatro puntos.

Lo primero que hay que comentar, porque fue lo primero que sucedió, es que un error en la salida del balón en pies de Rodri Alonso, hizo que Santi Cazorla le enviase un caramelo a Alemao para que a placer enviara el balón al fondo de las mallas. El 0-0 duró lo que dura un suspiro. Y el 1-0 fue un grave error que no se puede permitir ningún equipo. A partir de ahí, pues lo de siempre. El filial se puso a jugar y a tocar asombrando a propios y extraños, pero siendo muy estéril, sin colmillo, sin suerte. Y eso que Álex Forés remató tres veces, dos con los pies y uno con la testa, pero ninguna cristalizó.

Pau Navarro y Rodrigo Alonso intentan robarle el balón al local Viti. / laliga

El Real Oviedo, en el arranque, aprovechó el regalo y después recibió una especie de acoso en campo propio porque, eso sí, la mentalidad ofensiva y el juego atrevido del filial le permitió presumir de posesión (44-56%) en el minuto 20 y lanzó las mismas veces que la escuadra ovetense (tres). Y es que Hugo Novoa (primera titularidad) y Ontiveros, por las bandas, Tiago Geralnik y Rodri, por el centro, apoyados por Jorge Pascual y Álex Forés, hicieron que el centro del campo tuviese color amarillo.

Toma y daca

En pleno festival de ataque elaborado del Villarreal B, unas manos de Abel Bretones que le chivaron desde el VAR, significaron el 1-1. El penalti lo lanzó Javi Ontiveros para igualar con un derechazo. Era más que justo. El propio extremo marbellí acarició el 1-2, pero el portero Leo Román rechazó a saque de esquina. Los mejores minutos del filial, pero en el descuento de la primera parte un error de Ontiveros acabó con otro remate mortal de Alemao al fondo de la red. Resignación y 2-1 al descanso.

El lateral Dani Tasende despeja un balón centrado por el Oviedo al área amarilla. / laliga

En la reanudación el Real Oviedo tomó el mando, aunque sin mandar mucho porque el Villarreal B no le dejó sacar mucho pecho. El joven Dani Requena ingresó al campo para suplir a Rodri Alonso. No tenía otra la escuadra de la Plana que asumir riesgos, sin destaparse atrás para no ser rematados. Y con todo eso el gol coqueteó en las dos porterías, pero se negaba a subir al marcador.

Sin suerte

Álex Forés tuvo el 2-2 en el minuto 73, pero el arquero local empezaba a hacer estragos y se la paró. Y también en el 77 a trallazo de Carlo Adriano el portero local se lució para evitar la igualada. El Villarreal B murió ahogado en el área rival, sacando un córner en el minuto 94, pero donde el arquero local blocó y ahí murió el partido.

El mediocentro Rodri Alonso salta por encima de un futbolista rival. / laliga

Ahora toca superar este nuevo varapalo y pensar que sí que se puede, a pesar de estar muy complicado. El próximo compromiso será el domingo 7 contra el Burgos en el Estadio de la Cerámica (16.15 horas), donde no se puede fallar y la afición debe tirar del carro más que nunca.

Ficha técnica:

-2- Real Oviedo: Leo Román; Viti, Luengo, Dani Calvo, Abel Bretones; Luismi, Colombatto (Jimmy, min. 81); Masca (Dubasin, min. 63), Santi Cazorla (Seoane, min. 70), Sebas Moyano (Paulino, min. 81); y Alemao (Álex Millán, min. 70).

-1- Villarreal B: Iker Álvarez; Adri Altimira, Espigares, Pau Navarro, Dani Tasende; Hugo Novoa (Diego Collado, min. 67), Rodri Alonso (Dani Requena, min. 46), Tiago Geralnik (Carlo Adriano, min. 67), Javi Ontiveros (Gelardo, min. 81); Álex Forés y Jorge Pascual (Ferrari, min. 81).

Goles: 1-0. Min. 4: Alemao. 1-1. Min. 41: Javi Ontiveros (p). 2-1. Min. 44: Alemao.

Árbitro: Trujillo Suárez (Tenerife). Amonestó al local Colombatto; y a los visitantes Pau Navarro, Javi Ontiveros y Rodri Alonso.

Campo: Nuevo Carlos Tartiere.

Entrada: 14.500 espectadores.