Mosquera reitera lo anunciado en 'Mediterráneo': "Quiero seguir en el Villarreal"

Tranquilo, sensato y, como siempre, muy sincero. Así es Yerson Mosquera, un joven futbolista con la madurez de un veterano, un central que está viviendo en estos momentos el momento cumbre en su carrera, la consolidación en un club de élite como es el Villarreal CF y en una de las tres ligas más importantes del mundo, LaLiga.

El defensa caribeño, natural de Apartadó (02-05-201), se siente como en su Colombia natal en la terreta y, este miércoles, ha reiterado lo que ya anunció en Mediterráneo hace un par de semanas, su deseo de seguir vinculado al Submarino. "Lo he expresado anteriormente, me gusta el Villarreal, LaLiga y quiero poder seguir brindándole lo que pueda al equipo. Sé que no depende todo de mí, pero de mi parte dejo todo abierto para que se pueda llegar a un acuerdo", explicó.

Yerson Mosquera, durante la rueda de prensa de este miércoles en la Ciudad Deportiva del Villarreal CF. / Ismael Mateu

Como en casa

El cafetero considera que el del Submarino "es un proyecto que me ayudaría a crecer. Estoy abierto a la posibilidad porque me he sentido muy a gusto aquí. Eso es fundamental cómo te acogen como familia".

Uno de los aspectos que más destaca son las comodidades para desarrollarse futbolísticamente en Primera División que le ofrece la entidad amarilla: "El club te brinda la facilidad de sentirte como en tu propia casa. Eso es fundamental".

E insistió en que el Villarreal es el club ideal para consolidarse. "Soy de las personas que me gusta sentirme querido por las personas y al llegar aquí me di cuenta de que son un gran equipo y que tienen muchas cosas por brindarme", arguyó.

Yerson Mosquera durante un entrenamiento esta semana. / VILLARREAL CF

El reto de Europa es posible

Mosquera es optimista de cara al presente y futuro inmediato, y todavía cree en aspirar a lograr plazas europeas. "Como habéis podido ver, han sido jornadas que los resultados no han sido favorables para nosotros. En el vestuario estamos tranquilo porque sabemos que hemos esforzado al máximo, pensar en lo que se viene y estar preparados", expuso.

"La esperanza de poder clasificarnos está. Estamos convencidos de que podemos, está claro que no solo depende de nosotros y que tenemos rivales muy fuertes por delante, pero nosotros tenemos en la mente que vamos a ganar y lo que pase se irá viendo con el resto de las jornadas", argumentó.

Iñaki Williams disputa un balón ante Mosquera. / ATHLETIC CLUB

Su experiencia en LaLiga

El joven internacional absoluto por Colombia analizó cómo están siendo sus primeros pasos en una de las ligas más importantes del mundo como la española. "Es una experiencia muy bonita. Estoy creciendo mucho como jugador y en lo personal. No había tenido la oportunidad de jugar en un campo tan bonito como el del Athletic, pero sentir que hay clubs que te pueden competir y exigir, puedes sacar una experiencia bastante buena. Estoy contento, así lo he expresado desde el minuto 1, la forma en la que me he ido adaptando aquí en LaLiga".

Marcelino realiza mucha terapia en lo táctico con el joven Yerson Mosquera desde su llegada al Villarreal. / Villarreal CF

Marcelino, su preparación y el Almería

Uno de los que ha apostado fuerte por él es el técnico amarillo, Marcelino García Toral , quien le está ayudando a crecer y le está haciendo jugar. "Él (Marcelino) siempre quiere que tú des lo mejor, esforzarte por lo que tú quieres y para mí eso es un motivo más para estar aquí y poder dar el salto como lo quieres dar", enfatizó.

El zaguero destacó que está muy mentalizado en su crecimiento personal y que tanto el club como la competición son idóneos para él. "LaLiga te da la oportunidad y la capacidad de que te puedas ir adaptando. Siempre trato de prepararme lo mejor que puedo, de dar el 100% y siempre que salgo al campo estoy convencido de que lo voy a hacer bien. Algunos estoy bien, otros peores, pero de todos los partidos trato de aprender algo", reconoció.

Por último, hablo de la visita al campo del Almería de este próximo domingo (16.15 horas), donde sabe que solo les vale la victoria: "Llegó la semana en la que preparamos el partido. Será bastante complicado, es en su casa y lo iremos preparando de la forma que lo queramos desarrollar allí. Enfocarnos, trabajar bien y preparar un buen partido en el que solo nos bale ganar", terminó un ilusionado Yerson Mosquera.