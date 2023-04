Vecinos de urbanizaciones: "No podemos dormir por temor a un incendio"

En la urbanización del Refugi, de Benicàssim, viven pendientes del Twitter de los bomberos desde hace unas semanas, con cada viento de Poniente. Les preocupa que, de darse un incendio, no hay franja perimetral junto a sus viviendas y, de tener que evacuar, no ven por dónde saldrían.

Así lo cuenta una vecina que dice, «lo único que podemos hacer son trabajos mínimos de limpieza de parcelas y rezar. Pero es que hay terrenos llenos de maleza que son de inmobiliarias y están abandonados; cañas en los barrancos; con lo que llovió en pandemia los pinos han crecido una barbaridad y son tan altos como edificios de Castellón, de 20 metros o más, que no podemos talar. Si se queman, será como una chimenea, además de que en casas hay bombonas de butano, gasoil,..».

Vidas y paraje natural

Es consciente de vivir «en medio del bosque, estacados, unos más que otros, y eso tiene cosas buenas y malas, pero ahora no hay cortafuegos, y eso que pagamos un alto IBI. Muchas noches el miedo no me deja dormir. Están en peligro nuestras vidas y el propio parque natural del Desert. Nos preocupa», relata. "En Borriol, hace poco, se dio un incendio que afortunadamente se controló. Pero el que ocurra en el Desert de les Palmes va a ser muy sonado. Y nos preocupa. El Desert ahora mismo es un polvorín. Y faltan interfaces. Solo se vigila. Este parque natural abarca varios municipios, donde hay urbanizaciones residenciales", indica.

"El 95% de las parcelas está construido"

Otra residente, pero de la urbanización Gaetà, de Borriol, con otras características, señala que «en 30 años aquí solo se produjo una vez un incendio pequeño y durante unas horas no nos dejaron pasar a casa. El 95% construido y hay pocas parcelas abandonadas, aunque sí alguna con algarrobo, pino y matojos cerca de viviendas. Varias masías sí están más cerca del monte. En mi caso no tengo miedo». Para otra ciudadana, de l’Abeller, de Borriol, próxima a la carretera de l’Alcora, «solo en la parte más alta existen viviendas que se encuentran cerca de bancales de algarrobos o almendros; un entorno natural a priori más seguro, no tanto de monte. En las parcelas priman jardines y moreras».