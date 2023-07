Castellón solo tiene listo el 21% de la obra del corredor mediterráneo

El movimiento Quiero Corredor, que reivindica la aceleración de los trabajos para mejorar la capacidad ferroviaria entre Andalucía y la frontera francesa por la costa, ha dado a conocer las conclusiones de su chequeo semestral, en el que analizan las obras finalizadas, las que están marcha y las que todavía no han pasado de la fase de proyecto. Repasados los diferentes tramos, se aprecia que hay una evolución, pero los resultados aún están lejos de apreciarse. Buena muestra de ello la constituye Castellón, que está dentro del tramo entre Tarragona y València, y que es uno de los que va a un ritmo más lento.

Según los cálculos efectuados por Quiero Corredor, solo ha entrado en servicio el 21% de todo lo que está previsto. Una cifra que, básicamente, corresponde a la finalización, en el año 2018, del tercer hilo en una de las dos vías que circulan entre Castelló y València.

El grado de desarrollo es muy diferente en otros tramos. Entre la frontera francesa y Tarragona ya está en servicio el 76%, mientras que entre Alicante y Murcia se ha alcanzado el 54%. En una fase más retrasada están el 39% entre Almería, Granada y Antequera o el 29% entre València y Alicante. Peor aún que Castellón se encuentran Murcia-Cartagena (8%), Murcia-Almería (2%), o Antequera-Algeciras, donde no hay ni un solo metro en funcionamiento.

Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios y uno de los principales impulsores de este movimiento en defensa del tren, apunta que a estas alturas «todo está en marcha, pero sin avances sustanciales y las obras van, pero no al ritmo que nosotros quisiéramos o que esperábamos». Una de sus principales preocupaciones es «el túnel pasante de Valencia, que no está siquiera diseñado» , ya que «mientras no esté, será el semáforo del Corredor. Ahí se va a parar todo».

Avances

Con todo, en el tramo a la altura de Castellón siguen los trabajos. El tercer hilo de la vía que queda pendiente con València tiene que estar finalizado a finales de año, lo que debe suponer una mejora sustancial en el funcionamiento de los diferentes servicios ferroviarios.

En lo referente a la parte entre Castelló y Tarragona, hace ya más de un año desde el inicio de las obras, que deben suponer el histórico cambio de las vías, que dejarán de ser de ancho ibérico para pasar a la distancia internacional. La principal actuación hasta ahora es la sustitución de las traviesas de las vías, un proceso al que debe seguir la adaptación de las estaciones y los cambios en la catenaria para funcionar con normalidad en las nuevas condiciones. Esto también supondrá que todos los trenes que pasen deberán estar adaptados al ancho internacional.

Según el informe, en la provincia «se hace una infraestructura de mínimos y lentamente, porque no se están realizando las vías dobles de ancho internacional». Además, exigen que se haya «una nueva plataforma de doble vía de alta velocidad, entre Tarragona y Castelló» junto a las existentes.

Pendientes del trazado de la segunda plataforma de AVE

Toda la provincia está embarcada en obras del Corredor, pero ya se plantea la siguiente fase, con la construcción de la nueva doble vía de alta velocidad entre València y Castelló. Estaba previsto que se diera a conocer el trazado definitivo durante el primer semestre del presente año, por lo que esta acción ya lleva retraso. El Ministerio de Transportes tiene que decidir los puntos concretos de paso entre las diferentes variables analizadas, y una vez resueltas las numerosas alegaciones de ayuntamientos afectados y asociaciones. El siguiente paso será remitir la documentación al Ministerio para la Transición Ecológica, para la evaluación ambiental. Según remarca Quiero Corredor, la construcción y entrada en funcionamiento «aún están sin fecha».

Acto empresarial

Una vez al año, numerosos empresarios realizan un acto reivindicativo relacionado con el Corredor.

La próxima cita será el 16 de noviembre, en Madrid, donde se hará un nuevo chequeo.