El verano vacía las estanterías de las farmacias de Castellón

Las farmacias han tenido que acostumbrarse en los últimos meses al desabastecimiento de algunos medicamentos. Un problema que se agudiza en verano vaciando en algunos casos las estanterías, y que, según el propio sector, «irá a más, en una coyuntura que se ha cronificado tras episodios puntuales y que ya se han convertido en una constante». Lo explica Paula Lavall, vocal de las Oficinas de Farmacia del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Castelló, que pone el foco en que «se está generalizando el hecho de que una serie de medicamentos no están al servicio de los usuarios, y eso, en muchos casos, genera dificultades».

El porqué de este desabastecimiento tiene varios flancos:la falta de materias primas generalizada desde hace unos meses, el aumento de la demanda, las políticas de mercado de los propios laboratorios que convienen en vender más en otros mercados ante el menor precio del fármaco en España, e, incluso, los problemas que ha generado la guerra de Ucrania. Todo ha «ayudado a que, últimamente, los medicamentos en falta hayan aumentado, enCastellón y a nivel estatal, de manera generalizada», señala Lavall. ¿Y quién lo sufre? El usuario, que ve cómo muchas presentaciones de medicamentos escasean cuando llega a la farmacia a por ellos.

909 prestaciones con problemas

Según la Agencia Española del Medicamento (Aemps), hay 909 presentaciones con este problema, un 19,6% más que en mayo, cuando eran 740;y un 29,1% más que en enero, con 645. La de agosto es una de las más cifras más altas en meses. Dos ejemplos: el Efferalgan tiene problemas de abastecimiento previstos hasta el 15 de septiembre, o la falta de amoxicilina infantil o fármacos antiparkinsonianos de este invierno.

El desabastecimiento se notifica por parte del laboratorio y entra en el listado de la Aemps pero no conlleva un problema real para los usuarios. Siempre hay medicamentos que tienen el mismo principio activo y la misma presentación -en sobre, pastilla, jarabe...- y se pueden sustituir. El problema, según la vocal de Farmacias del Colegio Oficial, es que «cuando un médico receta comprimidos, por ejemplo, del Codeisan para la tos, y no hay, en la farmacia no se lo podemos cambiar por jarabe, debe volver a la consulta», explica, reivindicando que «los farmacéuticos deberían poder decidir, si mantiene el principio activo, para evitar idas y venidas del pacientes a la consulta».

El problema viene, como ya pasó con la amoxicilina infantil, cuando el fármaco no se puede sustituir y es necesario para una enfermedad en concreto. Es lo que viene pasando con el Ozempic, un antidiabético cuya demanda ha aumentado (y su presencia en los mercados ha disminuido) desde que los médicos lo recetan en procesos de adelgazamiento. Asimismo, hay pacientes que no quieren cambiar el medicamento o que buscan «la marca» que ya conocen, sobre todo las personas mayores, y eso «genera problemas».

Paracetamol, Orfidal y Ozempic, lo que más falta

Cismed, herramienta de seguimiento de fármacos con problemas del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, da la clave de qué está pasando. Este agosto, el Efferalgan de 40 comprimidos efervescentes de 1 gramo es el medicamento que menos se encuentra. Por detrás, el «suministro irregular» de la pluma inyectable de Ozempic de 1 mg y, en tercer lugar, la caja de 50 Orfidal de 1 gramo. Las farmacias se han unido en Farmahelp, una ‘app’ que localiza el medicamento y así el usuario no tiene que peregrinar farmacia por farmacia.